08:25, 15 января 2026

Суд принял в производство дело против азербайджанского оппозиционера Тагиева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Баку принял в производство уголовное дело против обвиняемого в мошенничестве и подделке документов активиста партии Народного фронта Азербайджана Новруза Тагиева, который на общественных началах охранял главу партии Али Керимли.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая 2025 года был арестован телохранитель лидера партии Народного фронта Азербайджана Новруз Тагиев по уголовному делу о мошенничестве. 10 декабря Новруз Тагиев был переведен из Бакинского СИЗО-1 в Изолятор временного содержания Ясамальского района и ему было выдвинуто еще одно обвинение в подделке документа.

14 января в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством Вугара Гулиева состоялось подготовительное заседание по делу Тагиева, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Немат Керимли.

По его словам, защита выдвинула три ходатайства. «В первую очередь, мы ходатайствовали о прекращении уголовного дела по оправдательным основаниям. Следствие не представило достоверных доказательств вины Новруза Тагиева. В случае, неудовлетворения этого ходатайства, мы просили суда заменить меру пресечения на домашний арест. Еще одно наше ходатайство касалось вывода Тагиева во время процесса из стеклянной клетки в зале суда и разрешении ему сидеть рядом со своим адвокатом. Это очень важно для эффективности защиты, поскольку в ходе разбирательства иногда возникают ситуации, когда адвокату необходимо на месте предоставлять консультации подзащитному», - сказал Керимли.

Однако суд, приняв дело в производство, удовлетворил лишь последнее ходатайство. Со следующего судебного заседания Тагиев будет на процессе сидеть рядом с защитником.

Керимли воздержался от комментариев деталей дела до начала судебного следствия. При этом он подчеркнул, что Тагиев отвергает обвинения и считает, что его преследуют по политическим мотивам.

«Дело против Новруза Тагиева носит явно политический характер. Его арестовали за то, что он участвовал в охране лидера нашей партии Али Керимли. Аресты тех, кто находился в окружении Керимли начались еще 5-6 лет назад, когда за решеткой оказались водитель Керимли Паша Умудов https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/374062 и телохранитель Ниямеддин Ахмедов https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/409976. Новая волна арестов началась год назад, когда уголовные дела по сфабрикованным обвинениям были заведены против телохранителей на общественных началах – Кенана Зейналова https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/419023 и Новруза Тагиева, несколько активистов на своем транспорте доставляющих Керимли на различные мероприятия были арестованы в административном порядке и в конечном итоге был арестован сам председатель партии», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.
По его словам, «в настоящее время по политически мотивированным уголовным делам в тюрьмах томятся два десятка членов ПНФА».

Напомним, что 229 ноября сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера арестованы на 2,5 месяца - до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 5 декабря Бакинский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу на арест Керимли. 

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

