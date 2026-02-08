Активисты выразили надежду на вмешательство США в судьбу осужденных лидеров Карабаха

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители действующих в Армении органов власти Нагорного Карабаха, общественных организаций и духовенства обратились к вице-президенту США Джею ди Вэнсу. Они выразили уверенность, что Вашингтон способен сыграть ключевую роль в решении гуманитарных вопросов, в частности освобождении пленных.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, бывший спикер парламента Давид Ишханян приговорены военным судом в Баку к пожизненным срокам. Еще 10 человек приговорены к срокам от 15 до 20 лет заключения. Пожизненные и длительные сроки представителям военно-политического руководства Карабаха стали возможны на фоне бездействия властей Армении, уверены представители оппозиции. Жесткий приговор военно-политическому руководству Карабаха вызван не только обвинениями в военных преступлениях, но и намерениями Баку использовать его в переговорах с Арменией, указала часть пользователей соцсети. Некоторые из них полагают, что Азербайджан, напротив, мог бы отпустить осужденных, чтобы показать стремление к миру.

31 октября 2025 года завершилось судебное следствие по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях. Все подсудимые отказались признать вину.

В преддверии визита в Ереван и Баку вице-президента США Джея Ди Вэнса, активисты и духовенство Нагорного Карабаха обратились с просьбой содействовать освобождению пленных армян в Азербайджане. армян. Нагорно-карабахская общественность назвала приговоры суда в Баку в отношении армянских заложников фиктивными и не имеющие отношения к правосудию.

Заместитель госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоб Хелберг в период с 9 по 11 февраля посетит Ереван вместе с с вице-президентом США Джеем Ди Вэнсом, сообщает "Новости-Армения".

Глава Арцахской (Нагорно-Карабахской) епархии Армянской Апостольской Церкви, епископ Вртанес Абраамян, направил письмо вице-президенту США Джей Ди Вэнсу, призвав Вашингтон «к активной гуманитарной и дипломатической роли в решении насущных проблем, связанных с Арцахом».

В письме подчеркивается, что «после событий сентября 2023 года в бакинских тюрьмах продолжают незаконно удерживаться армянские военнопленные и заложники, а судьба многих пропавших без вести остается неизвестной», и призвал США «использовать свое влияние для обеспечения беспрепятственного доступа Международного комитета Красного Креста и независимых наблюдателей ко всем удерживаемым лицам».

Епископ выразил надежду, что «моральный авторитет и предстоящий визит вице-президента США в Армению помогут продвинуть срочные гуманитарные решения, направленные на освобождение пленных, поиск пропавших без вести и защиту религиозного и культурного наследия Арцаха».

Также Арбрамян призвал «обратить внимание на угрозу уничтожения армянских церквей, христианских памятников и исторических кладбищ на территориях Арцаха, находящихся под контролем Азербайджана», подчеркнув, что эти объекты «являются частью мирового христианского и культурного наследия».

Карабахские историки и активисты неоднократно сообщали о разрушении властями Азербайджана исторических зданий и памятных сооружений в регионе. Фонд по изучению армянской архитектуры 12 мая 2024 года сообщил со ссылкой на спутниковые снимки территории, что церковь "Сурб Амбарцум" в Бердзоре полностью разрушена. Церковь была построена в 1990-х годах, поэтому не входит в число исторических памятников, охраняемых законом Азербайджана, возразили в Баку.

Национальное собрание Нагорного Карабаха выступило с заявлением, в котором «решительно осудило организованные властями Азербайджана «судебные процессы» в отношении армянских военнопленных, военно-политических деятелей и гражданских лиц».

"Выдвинутые обвинения и вынесенные на их основе «приговоры» фиктивны и не имеют отношения к правосудию. Происходящее является проявлением политической расправы и государственного давления, направленного на дискредитацию более чем тридцатилетней борьбы армянского народа за право на самоопределение», - подчеркивается в тексте заявления.

Парламент Нагорного Карабаха «процессы в Баку» оценивает «как продолжение военной агрессии против Арцаха, развязанной в 2020 году, а также событий 2023 года, которые, в контексте международного права квалифицируется как преступления против человечества», и напоминает, что «нагорно-карабахский конфликт на протяжении десятилетий находился в повестке ООН и ОБСЕ, а его урегулирование предполагалось исключительно путем переговоров и на основе права на самоопределение».

Далее парламент Нагорного Карабаха отмечает, что «несмотря на бездействие властей Армении, что может иметь долгосрочные политико-правовые последствия, парламент Республики Арцах (Нагорный Карабах) намерен продолжать борьбу за защиту прав своих соотечественников и за право народа Арцаха на возвращение».

Полномочия карабахского парламента продлены с учетом чрезвычайной ситуации, в которой оказалась непризнанная республика. Бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с осени 2023 года фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению президент непризнанной республики подписал указ о прекращении ее существования, госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская Республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. 2 сентября 2024 года, в годовщину провозглашения республики, Шахраманян заявил, что подписание указа о роспуске Нагорного Карабаха было вынужденным.

Общественная организация «Союз Арцах (Нагорный Карабах)» распространила открытое письмо, где более двух десятков правозащитных и занимающихся вопросами прав человека общественных организаций Армении и Нагорного Карабаха призвали вице-президента США «содействовать освобождению христианских армянских пленных в Баку».

Освобождение пленных является необходимым условием для формирования доверия и достижения устойчивого мира в регионе

«Несмотря на предпринимаемые шаги в направлении мирного урегулирования, 19 армян по-прежнему остаются в азербайджанских тюрьмах. А продолжающиеся судебные процессы проходят с нарушением принципов справедливого разбирательства и не соответствуют повестке мира», - отмечается в письме.

Авторы обращения подчеркнули особую роль администрации США и президента Дональда Трампа в продвижении мирного процесса между Арменией и Азербайджаном и выразили уверенность, что Вашингтон способен сыграть ключевую роль в решении гуманитарных вопросов.

«Освобождение пленных является необходимым условием для формирования доверия и достижения устойчивого мира в регионе», - заявили правозащитники.

Письмо подписали «Центр международного и сравнительного права», «Защита прав без границ», «Повестка прав лиц с инвалидностью», гуманитарная центр «Dignity», правозащитная «Хельсинкская ассоциация», Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, «Диалог во имя мира», «Клуб общественной журналистики», «Армянская прогрессивная молодежь», «Журналисты за права человека», «Союз Арцах», куда входят представители порядка двадцати организаций Нагорного Карабаха, и другие организации.

Член Центрального комитета АРФ Дашнакцутюн Нагорного Карабаха Ваграм Балаян заявил, что «это является продолжением политики, проводимой Азербайджаном в отношении всего Арцаха с 1988 года по сегодняшний день».

Он добавил, что «необходимо продолжать борьбу за права наших соотечественников как в международных структурах, так и в различных странах», и подчеркнул, что право арцахских армян на коллективное возвращение остается. «Народ Арцаха никогда не находился в Арцахе без статуса. Мы в советский период имели автономный статус и в рамках вытекающих из него правовых норм приобрели свой суверенитет. Азербайджан все это хорошо знает, однако всеми усилиями пытается создавать препятствия, а наше право иметь отдельное государство пытается представить миру как преступление, нарушая норму международного права о свободном самоопределении», - отметил Балаян.

Главная ответственность лежит на властях Республики Армения, а главная возможность - предстоящий визит вице-президента США Вэнса

Относительно визита в Армению вице-президента США Джей Ди Вэнса, Балаян отметил, что «геополитическим центрам необходимо представлять, что в Азербайджане, по сути, господствует авторитарный режим со всеми вытекающими последствиями, грубые нарушения прав человека, потому, необходимо вести активную работу за борьбу наших прав».

Председатель организации «Союз Арцах» Артак Бегларян заявил, что «Азербайджанские «приговоры», вынесенные в отношении взятых в заложники военно-политических руководителей Арцаха, являются отвратительным позором, однако в целом не представляют собой неожиданности»." "После фиктивных и закрытых «судебных процессов» сегодня остается лишь один вопрос - как вернуть всех наших пленных. И здесь главная ответственность лежит на властях Республики Армения, а главная возможность - предстоящий визит вице-президента США Вэнса», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".