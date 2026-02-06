Пользователи соцсети указали на связь приговора лидерам Карабаха с мирным процессом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Жесткий приговор военно-политическому руководству Карабаха вызван не только обвинениями в военных преступлениях, но и намерениями Баку использовать его в переговорах с Арменией, указали часть пользователей соцсети. Некоторые из них полагают, что Азербайджан напротив мог бы отпустить осужденных, чтобы показать стремление к миру.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля бывший президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян, министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян и его заместитель Давид Манукян, бывший спикер парламента Давид Ишханян приговорены военным судом в Баку к пожизненным срокам. Еще 10 человек приговорены к срокам от 15 до 20 лет заключения. Пожизненные и длительные сроки представителям военно-политического руководства Карабаха стали возможны на фоне бездействия властей Армении, уверены представители оппозиции.

31 октября 2025 года завершилось судебное следствие по делу бывших руководителей Нагорного Карабаха, обвиняемых в военных преступлениях. Обвинение запросило для Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна пожизненное заключение, для остальных - от 16 до 20 лет лишения свободы. 4 декабря адвокаты назвали недоказанной вину своих подзащитных и призвали суд оправдать их. 11 декабря восемь фигурантов дела против военно-политического руководства Нагорного Карабаха выступили перед судом в Баку с последним словом. Все подсудимые отказались признать вину.

На странице "Кавказского узла" в Facebook* публикация о приговорах военно-политическому руководству Нагорного Карабаха набрала к 12.35 мск 123 комментария. В комментариях, которыми обмениваются пользователи, практически нет конструктивной дискуссии, их авторы зачастую переходят на оскорбления как адрес своих оппонентов, так и осужденных, а также публикуют угрозы, часто с использованием ненормативной лексики.

Часть пользователей выразили мнение, что жесткие приговоры не укладываются в логику переговоров о мире между Арменией и Азербайджаном.

"Напрасно, надо отпустить! Мир так мир", - написал Rafail Adishev.

Пользователь Shah Mirza уверен, что жесткий приговор станет еще одним козырем Азербайджана в переговорах с Арменией. "Это Ильхам Алиев дал распоряжение суду, чтобы тот принял такое решение. Алиеву так будет легко торговать с теми, кто требует освободить их". Он напомним, чт четыре человека уже были освобождены, несмотря на обвинения в терроризме и геноциде " Если их отпустили зачем-то значит и этих тоже отпустят", - уверен он.

Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулджекджян и Вагиф Хачатрян были переданы на мосту Хакари представителям Армении и находятся на территории Армении, сообщил 14 января Никол Пашинян. По заявлению СНБ Армении, возврат пленных осуществлен как практический результат мирного процесса между Арменией и Азербайджаном. Все четверо после возвращения были размещены в ереванских клиниках, у Хачатряна при этом наблюдалось обострение хронического заболевания сердца, ему сделали операцию.

Част пользователей напротив сочли приговор слишком мягким, сочтя, что за преступления, в которым их признали виновными должна следовать смертная казнь. Некоторые, напротив, высказали удовлетворенность вердиктом суда.

"Наконец-то правда восторжествовала", - написал, в частности, Islam Rəhmanzadə.

Armen Arakelyants возмутился тому, что в комментариях с стороны азербайджанских пользователей звучит радость. "Вы празднуете репрессии", - написал он в частности.

"В чем несправедливость? Эти люди совершили военные преступления, сами с бравадой в прямом эфире озвучивали их, и сейчас вы говорите, что это несправедливо?" - возразил Ca Oz.

"А окончательный приговор Варданяна когда будет?" - поинтересовалась Эльмира Алексперова.

Кавказский узел" писал, чт на заседании в Бакинском военном суде 18 декабря 2025 года прокурор предложил приговорить бывшего госминистра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна к пожизненному сроку. Процесс не соответствует требованиям справедливого суда, указал Варданян.

30 декабря 2025 года стало известно, что процесс отложен на неопределенный срок, так как судебная коллегия отправилась на совещание для рассмотрения другого уголовного дела в отношении 15 граждан Армении. "Следующее судебное заседание по уголовному делу Рубена Варданяна состоится после того, как судебная коллегия завершит совещание", - сообщило в тот же день Report.

Напомним, 8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении боевых действий. Причем Алиев и Пашинян не подписывали мирное соглашение, а лишь парафировали его, при этом большинство пунктов декларации содержат размытые формулировки, указали аналитики. Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирован ключевой вопрос, который мешал подписанию мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, и это вопрос Зангезурского коридора. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению".

В октябре 2025 года президент Азербайджана объявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению. Власти Армении сочли это важным шагом для открытия региональных коммуникаций. В начале ноября 2025 года груз российского зерна прибыл в Армению через Азербайджан впервые с 1990-х годов. В правительстве Армении отметили, что таким образом была выполнена одна из достигнутых в США договоренностей, способствующая укреплению мира между Ереваном и Баку. Президент Азербайджана и премьер-министр Армении 4 февраля на встрече в ОАЭ обсудили начатое экономическое сотрудничество и договорились искать возможности для расширения торговли между двумя странами.