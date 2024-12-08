Объявлена награда за информацию об участниках нападения на журналистов "Пирвели"

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Основатель телеканала "Пирвели" объявил награду за информацию о тех, кто напал на Маку Чихладзе и Георгия Шецирули. "Грузинская мечта" открестилась от участников нападения, заявив, что не имеет в ним никакого отношения.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси разогнали протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. На месте акции протеста были задержаны 48 человек, они обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским. Среди задержанных оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, освещавший протесты. Он обвинен в неподчинении силовикам. Было также совершено нападение на журналистку телекомпании "Пирвели" Маку Чихладзе и телеоператора Георгия Шецирули. Напавшие скрывали лица капюшонами и масками.

Фото с этой акции протеста приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Основатель телеканала "Пирвели" Вато Церетели объявил награду в 25 тысяч долларов за информацию о напавших на Чихладзе и Шецирули, пишет сегодня, 8 декабря телеграм-канал "Новости-Грузия".

У Чихладзе и Шецирули диагностированы сотрясения мозга, они госпитализированы в клинику Ингороква, где, по словам врачей, будут лечиться в неврологическим отделении. Врачи также отметили, что их жизни ничего не угрожает, пишет "Грузия-онлайн".

Один из лидеров "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что участники нападения на журналистов "Пирвели" и активистов в целом не из "партактива" партии. По его мнению, нападение совершили те, "кому нужен беспорядок и хаос", однако он также отметил, что "жители Мтацминды обеспокоены, что там матерятся, антисанитария - это тоже версия".

Нападение на журналистов он назвал аморальным, а чуть позже предложил ввести запрет на использование гражданами масок, назвав его способом избежать насилия на акциях протеста. Он также отметил, что премьер-министр Ираклий Кобахидзе поддерживает инициативу и на обсуждение парламента она может быть вынесена в течение двух-трех дней.

Напомним, в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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