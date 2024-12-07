Полиция отчиталась о задержании 48 человек в Тбилиси

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На месте ночной акции протеста в Тбилиси задержаны 48 человек, они обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью силовики провели усиленный обстрел газовыми гранатами и отогнали митингующих от здания оперы, после чего при помощи слезоточивого газа и водометов окончательно разогнали митинг. Среди задержанных оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, освещавший протесты. Он обвинен в неподчинении силовикам (статья 173 Кодекса административных правонарушений).

В Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

Минувшей ночью на акции протеста в Тбилиси были задержаны 48 человек, они обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении законному требованию сотрудника полиции (статьи 166 и 173 Кодекса административных правонарушений), сообщает сегодня со ссылкой на МВД Грузии "ИнтерпрессНьюс".

По данным "Ассоциации молодых юристов Грузии", после начала разгона протестующих на площади Республики был развернут спецназ, который без оснований задерживал людей, идущих с митинга к метро "Руставели". "За ночь на горячую линию организаций гражданского общества поступила информация о 51 задержанном", - цитирует сообщение организации издание.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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