Корреспондент "Кавказского узла" задержан на месте протестов в Тбилиси

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Силовики в Тбилиси задержали корреспондента "Кавказского узла" Беслана Кмузова, который освещал протестные акции сторонников евроинтеграции.

Как писал "Кавказский узел", корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов освещал акцию протеста в центре Тбилиси. Он сообщил сегодня ночью, что силовики провели усиленный обстрел газовыми гранатами и отогнали митингующих от здания оперы, после чего при помощи слезоточивого газа и водометов окончательно разогнали митинг.

Силовики задержали Беслана Кмузова минувшей ночью, сообщила "Кавказскому узлу" супруга журналиста. Женщина отметила, что разговаривала с сотрудником полиции по телефону. "Он мне сказал, что он задержан по 173-й статье, часть первая - неподчинение действиям полиции", - рассказала она.

По ее словам, сотрудник отделения полиции сообщил ей, что "завтра будет суд". "И после суда, говорит, его скорее всего отпустят", - отметила она.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

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