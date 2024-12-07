Акция протеста в Тбилиси разогнана

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Силовики, применяя слезоточивый газ и водометы, разогнали участников акции протеста в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 декабря власти поменяли тактику, заменив разгоны акций протеста в Тбилиси задержаниями активистов. Участники акции, которые вновь собрались в центре столицы, заявили о готовности ежедневно выходить на митинг, чтобы добиться новых парламентских выборов. В полночь полицейские оттеснили протестующих от здания парламента. Лидер "Коалиции за перемены" Ника Мелия призвал протестующих не вступать в стычки с полицейскими.

Пять человек были помещены 6 декабря под арест по делу об участии в групповом насилии и трое - об организации насилия. Также суд на два месяца арестовал одного из лидеров "Сильной Грузии" Алеко Элисашвили по обвинению в политическом преследовании.

К 02.15 по местному времени на проспект Руставели подъехало подкрепление спецназа. Силовики провели усиленные обстрел газовыми гранатами и отогнали митингующих от здания оперы к зданию галереи Зураба Церетели, сообщил сегодня корреспондент "Кавказского узла", который находится у парламента Грузии.

Основные шеренги полицейских пересекли улицу Чантурия и заняли площадку в районе театра Руставели.

При помощи слезоточивого газа и водометов полицейские окончательно разогнали митинг. В 02.45 полицейские стоявшие у театра Руставели, начали движение вперед и заняли площадку перед зданием оперы на улице Лагидзе.

С другой стороны проспекта Руставели, в районе гостиницы "Иверия" также стоят полицейские. Протестующие полностью ушли с проспекта по улице Лагидзе, в настоящее время проспект пуст.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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