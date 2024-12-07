Ника Мелия призвал протестующих не вступать в стычки с полицейскими

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К участникам акции протеста в Тбилиси пришел лидер "Коалиции за перемены" Ника Мелия, которые призвал их не вступать в стычки с полицейскими. Протестующие заявили, что все зависит от действий силовиков.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 декабря власти поменяли тактику, заменив разгоны акций протеста в Тбилиси задержаниями активистов. Участники акции, которые вновь собрались в центре столицы, заявили о готовности ежедневно выходить на митинг, чтобы добиться новых парламентских выборов. В полночь полицейские оттеснили протестующих от здания парламента. Некоторые жители Тбилиси вышли, чтобы поддержать протестующих.

Пять человек были помещены 6 декабря под арест по делу об участии в групповом насилии и трое - об организации насилия. Также суд на два месяца арестовал одного из лидеров "Сильной Грузии" Алеко Элисашвили по обвинению в политическом преследовании.

На акцию протеста в Тбилиси пришел лидер "Коалиции за перемены" Ника Мелия, он призвал протестующих не вступать в столкновения с полицейскими, сообщил сегодня корреспондент "Кавказского узла", который находится у парламента Грузии.

"Есть политический процесс. Сейчас главное избежать жертв. 400 человек арестованы. Это же не шутки", - заявил политик.

Впрочем, слова Мелии не успокоили присутствующих, некоторые даже вступили с ним в спор. "Вы, политики, уже довели дело до крайности. Вместо того, чтобы отстаивать наши голоса, вы дождались вот этого всего", - высказал один парень свою позицию.

Однако в целом беседа прошла в спокойном тоне, митингующие заявили Мелии, что поняли его позицию, однако как сложится ситуации далее - зависит, по их словам, от полиции.

Люди продолжают стоять напротив ряда полицейских. Периодически слышится крик: "Устали?!" Ему отвечает толпа: "Нет".

Полиция стучит дубинками по щитам, в них летят петарды. Силовики вновь применили водомет и отогнали людей метров на сто к театру Руставели.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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