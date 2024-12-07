Жители Тбилиси вышли поддержать протестующих

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К протестующим, которых силовики оттеснили от здания парламента Грузии, пришли поддержать горожане.

Как писал "Кавказский узел", вечером 6 декабря власти поменяли тактику, заменив разгоны акций протеста в Тбилиси задержаниями активистов. Участники акции, которые вновь собрались в центре столицы, заявили о готовности ежедневно выходить на митинг, чтобы добиться новых парламентских выборов. В полночь полицейские оттеснили протестующих от здания парламента.

Пять человек были помещены 6 декабря под арест по делу об участии в групповом насилии и трое - об организации насилия. Также суд на два месяца арестовал одного из лидеров "Сильной Грузии" Алеко Элисашвили по обвинению в политическом преследовании.

Жители Тбилиси пришли сегодня ночью на проспект Руставели, чтобы поддержать протестующих, сообщил корреспондент "Кавказского узла", который находится у парламента Грузии.

"Я увидел по ТВ, что полиция разгоняет людей, и счёл свои долгом прийти сюда, стать со своим народом", - рассказал 30-летний дизайнер Ираклий.

"Почему должна страдать наша молодёжь? Мы должны тут быть? рядом с ними!" - заявила пенсионерка Лариса.

Люди стоят от перекрёстка проспекта Руставели с улицей Чантурия др гостиницы "Иверия палас". Они поют патриотические песни, время от времени в сторону полиции летят пустые бутылки.

Радикализация протестов, возведение баррикад и использование пиротехники спровоцированы жесткими действиями спецназа при разгоне демонстрантов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Протестующие стремятся к обострению ситуации, провоцируя силовиков, возразили их оппоненты.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Сторонники евроинтеграции объявили о создании комитета сопротивления во главе с президентом Саломе Зурабишвили.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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