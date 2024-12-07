Нападение на журналистов совершено в Тбилиси

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Группа людей в масках напала на съемочную группу телекомпании "Пирвели", которая снимала сюжет об избиениях протестующих.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 7 декабря силовики в Тбилиси разогнали протестующих с помощью слезоточивого газа и водометов. На месте акции протеста были задержаны 48 человек, они обвинены в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским. Среди задержанных оказался корреспондент "Кавказского узла" Беслан Кмузов, освещавший протесты. Он обвинен в неподчинении силовикам. Сегодня сторонники евроинтеграции возобновили протестную акцию около парламента Грузии и перекрыли проспект Руставели.

Фото с этой акции протеста приведены в фоторепортаже корреспондента "Кавказского узла" Азиза Каримова "Протесты в Тбилиси: фейерверки и водометы".

Видео нападения на съемочную группу телекомпании "Пирвели" опубликовал сегодня Telegram-канал "Новости Грузии". Как следует из видео, человек в маске идет следом за журналисткой, которая держит в руках микрофон, потом подбегает группа других людей в масках, один из них хватает ее и грубо бросает на землю, женщина громко кричит. После этого мужчина движется в сторону оператора, и запись прекращается.

Нападение на журналистку Маку Чихладзе и телеоператора Георгия Шекюрили произошло на улице Бесика. У оператора серьезные травмы головы, съемочное оборудование похищено неизвестными, сообщила телекомпания "Пирвели" на своем сайте.

До этого телекомпания опубликовала сообщение о нападениях неизвестных на участников акции протеста у парламента. По данным телекомпании, было избито несколько человек, которые направлялись на акцию протеста. Неизвестные скрывают свои лица капюшонами и масками.

Напомним, в Грузии с 28 ноября проходят акции протеста против приостановки переговоров о членстве страны в Евросоюзе. Силовики проводят жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживают протестующих. С 28 ноября по 5 декабря представители омбудсмена посетили 268 задержанных. Из них 191 человек пожаловался на насилие силовиков, а у 138 видны травмы, сообщил офис омбудсмена.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста.

Чиновники нескольких государственных ведомств подали заявления об отставках из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за выборами протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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