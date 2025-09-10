Протестующие маршем прошли к парламенту от штаба Каладзе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Протесты в Тбилиси сегодня вечером начались у штаба кандидата в мэры города от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе, акция продолжилась у парламента Грузии. Полиция сообщила о задержании трех участников протестов 8-9 сентября, одна из них, Меги Диасамадзе, задержана за порчу предвыборного баннера.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября, на 285-й день ежедневных протестов, журналисты и активисты подверглись нападению сторонников "Грузинской мечты" у предвыборного штаба партии в Тбилиси. Полиция отчиталась о начале расследования по статье о групповом насилии. 9 сентября сторонники евроинтеграции Грузии провели акцию протеста у предвыборного штаба "Грузинской мечты" на проспекте Меликишвили в Тбилиси, после чего отправились маршем к парламенту и заблокировали движение по проспекту Руставели.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Акция протеста началась сегодня у штаба кандидата в мэры Тбилиси от "Грузинской мечты" Кахи Каладзе. Сотрудники полиции запретили протестующим приближаться к предвыборным плакатам Каладзе. Активисты перекрыли проспект Мелекишвили, а затем собравшиеся маршем направились к парламенту Грузии. Во время шествия полиция торопила участников из-за того, что они мешают движению транспорта, передает Publika.

У здания парламента, как и ежедневно, сегодня, на 287-й день протестов, собравшиеся заблокировали движение, требуя проведения новых выборов и освобождения политзаключенных, сообщило издание.

Двое задержаны по делу о насилии, совершенном группой. Это З.М. 1965 года рождения и И.Б. 2003 года рождения. Следствие установило, что они напали на участников антиправительственной акции 8 сентября. В тот день в общей сложности пострадали более десяти человек – оппозиционные активисты, журналисты изданий Publika и Netgazeti, а также венгерский фрилансер Ласло Мецце, пишет "Новости Грузия"

Еще один человек, И,Д. 2002 года рождения, задержан по обвинению в порче или уничтожении имущества. Этот эпизод касается событий 9 сентября, когда протестующие облили красной жидкостью и разрисовали баннеры мэра Тбилиси Кахи Каладзе, баллотирующегося на третий срок.

Третий задержанный - Меги Диасамидзе. Она задержана за надпись на предвыборном баннере Каладзе по обвинению в повреждении или уничтожении объекта, передает Publika.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Меги (Ирма) Диасамидзе из Батуми, учится в Тбилиси, пишет Tbilisi Life.