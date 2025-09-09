Проспект Меликишвили стал вторым адресом ежедневных протестов в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сторонники евроинтеграции Грузии провели акцию протеста у предвыборного штаба "Грузинской мечты" на проспекте Меликишвили в Тбилиси, после чего отправились маршем к парламенту и заблокировали движение по проспекту Руставели.

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября, на 285-й день ежедневных протестов, журналисты и активисты подверглись нападению сторонников "Грузинской мечты" у предвыборного штаба партии в Тбилиси. Полиция отчиталась о начале расследования по статье о групповом насилии.

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы.

Протестующие в Тбилиси, требующие освобождения политзаключенных, собрались на ежедневную акцию у парламента Грузии. Они, как и ранее, перекрыли движение по проспекту Руставели, сегодня 286-й день непрерывных протестов, передает NEWS.On.ge.

Собранию на Руставели, как и днем ранее, предшествовала акция протеста у избирательного штаба “Грузинской мечты” и ее кандидата в мэры Тбилиси Кахи Каладзе. С проспекта Меликишвили они пришли к парламенту шествием, держа в руках национальные флаги.

Во время акции на проспекте Меликишвили протестующие оставили надписи на предвыборных баннерах Каладзе. Сразу после окончания акции на место были вызваны работники, которым поручено удалить надписи, а МВД объявило о начале расследования по факту порчи агитплакатов правящей партии, передает Publika.

Акция на проспекте Меликишвили, куда сегодня заранее стянули большое количество полицейских, собрала значительно больше активистов, чем вчерашняя. Сотрудники штаба “Грузинской мечты” после появления протестующих натянули на головы футболки, чтобы активисты не смогли опознать тех, кто нападал на журналистов и демонстрантов, отмечает Tbilisi_Life.

“Вчера и сегодня днем лидеры «Грузинской мечты» и пропагандистские СМИ делали акцент на том, что количество протестующих возле штаба Каладзе было ничтожно малым. Ну, что ж, все изменилось”, - говорится в публикации канала.

На акции у предвыборного штаба "Грузинской мечты" выступали родственники политзаключенных. Отец политического заключенного студента Звиада Цецхладзе во время этого собрания заявил, что акции перед штабом Каладзе должны проходить каждый день.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.