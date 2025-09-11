×

22:06, 11 сентября 2025

Активисты в Тбилиси перекрыли проспекты Меликишвили и Руставели

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 288-й день непрерывных протестов сторонники евроинтеграции собрались для протеста у предвыборного штаба "Грузинской мечты" на проспекте Меликишвили, а затем отправились к зданию парламента, перекрыв движение на проспекте Руставели. 

Как писал "Кавказский узел", 8 сентября, на 285-й день ежедневных протестов, журналисты и активисты подверглись нападению сторонников "Грузинской мечты" у предвыборного штаба партии в Тбилиси. 9 сентября, на 286-й день ежедневных протестов, сторонники евроинтеграции Грузии провели акцию протеста у предвыборного штаба "Грузинской мечты" на проспекте Меликишвили в Тбилиси, после чего отправились маршем к парламенту и заблокировали движение по проспекту Руставели. 10 сентября полиция отчиталась, что по обвинению в порче предвыборных баннеров правящей партии задержана студентка Меги (Ирма) Диасамидзе. 

Сторонники евроинтеграции с 28 ноября 2024 года выходят в Тбилиси на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных демонстрантов и назначить новые парламентские выборы. 9 сентября, после нападения сторонников "Грузинской мечты" на протестующих на проспекте Меликишвили, отец политзаключенного Звиада Цецхладзе предложил проводить акции перед штабом Каладзе каждый день.

Активисты, требующие освобождения политзаключенных и новых выборов, собрались сегодня, в 288-й день непрерывных протестов, у зданий Общественного вещателя и филармонии, откуда двинулись к штаб-квартире Кахи Каладзе, а затем прошли по проспекту Меликишвили к парламенту, передает Publika. 

Во время акции у предвыборного штаба Каладзе активисты заблокировали движение на проспекте Меликишвили и скандировали “Свободу Меги Диасамидзе!”.Девушка обвинена по статье об уничтожении либо повреждении чужого имущества (статья 187 УК Грузии), которая предусматривает до трех лет заключения. Протестующие не создавали препятствий для движения машин экстренных служб, пропустив во время акции машину скорой помощи, которая появилась на проспекте Меликишвили. Впоследствии они также заблокировали движение по проспекту Руставели. 

Адвокат Шота Тутберидзе сообщил, что к задержанной Меги Диасамидзе в течение девяти часов не пускали защитника. По его словам, силовики для задержания Диасамидзе организовали целую “спецоперацию”, сымитировав поломку автобуса, на котором девушка ехала домой в Аджарию. 

“Ей устроили засаду где-то в районе Ланчхути, в Гурии, в лесу. Сначала полицейские подошли к водителю и ругали его за несуществующее правонарушение, якобы водитель нарушил какое-то правило дорожного движения, а после подошли к Меги и первое, что сделали, отобрали телефон. После этого в течение 9 часов у нее не было возможности воспользоваться услугами адвоката. (...) Темой разговора с полицейскими было то, ходила ли она на акции и если ходила, то почему. Все это время ее руки были скованы за спиной, несмотря на то, что она просила либо ослабить наручники, либо застегнуть их спереди”, - цитирует слова адвоката Netgazeti. 

Юрист Саба Брочвели отметил, что в предвыборный период ответственность за повреждение плакатов кандидата регулируется не уголовным кодексом, а избирательным, который предполагает только штраф в размере до тысячи лари (около 370 долларов США). Кроме того, надпись с плаката сотрудники штаба Каладзе “стерли за несколько минут”. 

Глава Ассоциации молодых юристов Грузии Нона Курдованидзе заявила, что действие Меги Диасамидзе не является не только преступлением, но и правонарушением. “Против нее максимум можно было бы подать гражданский иск, и то лишь в том случае, если для удаления надписи с плаката потребовались какие-либо расходы, например, на покупку моющих средств (...) В данном случае плакат не уничтожен, он все еще выставлен. Плакат даже нельзя считать поврежденным, так как надпись на нем была быстро и легко удалена”, - приводит ее слова Tbilisi_life. 

Юрист также отметила, что плакат, в повреждении которого обвинена студентка, размещен на здании гостиницы “Сакартвело” (проспект Меликишвили, 12), которое признано памятником культурного наследия. При этом избирательный кодекс “категорически запрещает” размещать на зданиях с таким статусом агитационные материалы.

Автор: "Кавказский узел"

