Три бойца со Ставрополья убиты в военной операции

Кирилл Гордеев, Максим Попович и Андрей Сахаров из Георгиевского округа убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 910 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 8 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 907 бойцов со Ставрополья.

Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В школе села Краснокумского состоялось торжественное открытие "парт героя", посвящённых выпускникам школы, убитым в военной операции: Кириллу Гордееву, Максиму Поповичу и Андрею Сахарову, сообщил 10 февраля в своем телеграм-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Подробности биографий и гибели бойцов в публикации не приведены. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 910 бойцов со Ставрополья.

Ранее о смерти участников СВО из Георгиевского округа стало известно в сентябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Михаил Ткаченко и Роман Макаров.

