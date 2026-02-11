×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
07:24, 11 февраля 2026

Три бойца со Ставрополья убиты в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Кирилл Гордеев, Максим Попович и Андрей Сахаров из Георгиевского округа убиты в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 910 бойцов из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 8 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 907 бойцов со Ставрополья.

Специальная военная операция на Украине. Фото: пресс-служба Минобороны РФ
16:42 06.02.2026
Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО
Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В школе села Краснокумского состоялось торжественное открытие "парт героя", посвящённых выпускникам школы, убитым в военной операции: Кириллу Гордееву, Максиму Поповичу и Андрею Сахарову, сообщил 10 февраля в своем телеграм-канале глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

Подробности биографий и гибели бойцов в публикации не приведены. Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 910 бойцов со Ставрополья.

Ранее о смерти участников СВО из Георгиевского округа стало известно в сентябре 2025 года. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Михаил Ткаченко и Роман Макаров.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Я получаю на двоих несовершеннолетних детей как семья военных пенсионеров всего лишь двенадцать тысяч рублей в месяц ", - пожаловалась, в частности, вдова одного из них.

Автор: "Кавказский узел"

