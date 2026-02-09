Боец со Ставрополья убит в зоне СВО
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Константин Щетинин убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине власти и силовики признали убитыми как минимум 907 бойцов со Ставрополья.
Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 906 бойцов со Ставрополья.
В селе Солдато-Александровское похоронен участник СВО Константин Щетинин, сообщила администрация Советского округа.
Константин родился 24 октября 1987 года, после школы служил разведчиком в Вооруженных силах России. После армии работал вахтовым методом водителем. В июне 2025 года Константин Александрович заключил контракт с Министерством обороны РФ, служил в должности стрелка на территории Донецкой Народной Республики. Убит 8 июля 2025 года, посмертно награждён орденом Мужества, говорится в сообщении от 8 февраля.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 907 бойцов со Ставрополья.
В предыдущий раз о смерти участника СВО из Советского округа стало известно 29 января. Власти тогда сообщили, что убит Руслан Глушко.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Родные убитых рассказали о сложностях о получении льгот и выплат.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.