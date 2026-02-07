Правозащитники признали политзаключенным Константина Бернатова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор жителю Ставропольского края Константину Бернатову, осужденному за финансирование экстремистской деятельности, является политически мотивированным и незаконным, считают правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в январе суд в Буденновске приговорил к трем годам колонии Константина Бернатова, признав его виновным в финансировании экстремистской деятельности.

Правозащитники, руководствуясь международными критериями, признали жителя Ставропольского края Константина Бернатова политзаключенным, сообщает 6 февраля проект "Поддержка политзеков. Мемориал"*.

Проект отмечает, что об уголовном преследовании Бернатова стало известно только после того, как ему был вынесен приговор. При этом сообщается, что неизвестно, сколько он пожертвовал ФБК**.

Указывается, что правозащитники считают признание ФБК** экстремистским "политически мотивированно и незаконно". Уголовное преследование Бернатова основано на незаконном решении Мосгорсуда и также является политически мотивированным и незаконным, говорится в публикации проекта.

"Уголовное дело в отношении Константина Бернатова нарушает права на свободу ассоциаций и справедливое судебное разбирательство", - пишет "Поддержка политзеков. Мемориал"*, который уточняет также, что признание человека политзаключенным не означает, что проект согласен с его взглядами и высказываниями или одобряет его высказывания и действия.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook***, Instagram***, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp*** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** * Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в России. Создатель фонда Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.