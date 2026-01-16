×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
18:57, 16 января 2026

Житель Ставрополья получил срок делу о финансировании ФБК*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Буденновске приговорил к трем годам колонии Константина Бернатова, признав его виновным в финансировании экстремистской деятельности. 

Житель села Новая Жизнь в Ставропольском крае приговорен к реальному сроку заключения за донат "Фонду борьбы с коррупцией"*. 

Обвиняемый - 48-летний Константин Бернатов. Согласно приговору суда, он встретил информацию о сборе средств на популярном видеохостинге и перевел деньги на счет организации, зная, что ее деятельность запрещена в России, сообщило сегодня со ссылкой на собственный источник “издание “Блокнот Ставрополь”. 

Источник не уточнил, какая именно сумма доната фигурирует в материалах следствия. Дело Бернатова рассматривал Буденновский городской суд, приговор был оглашен 13 января. Согласно судебной картотеке, в которой скрыто имя обвиняемого, дело поступило в суд 1 декабря и было рассмотрено за два заседания. 

Константин Бернатов приговорен к трем годам колонии общего режима, приговор пока не вступил в силу. Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно планов обжаловать приговор “Кавказский узел” пока не располагает. 

Данные Константина Бернатова были внесены в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга еще до начала процесса, 11 ноября, следует из данных Telegram-бота, отслеживающего обновления перечня. Согласно записи в реестре, Бернатов - уроженец Махачкалы.

"Кавказский узел" писал о других приговорах по делам о финансировании ФБК*, вынесенных в регионах юга России. Так, в ноябре суд приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей живущую в Нальчике 26-летнюю уроженку Сирии. Женщина утверждала, что перечислила 900 рублей на счет ФБК* случайно, покупая авиаблеты в Турцию. 

В мае суд назначил полтора года принудительных работ краснодарцу Дмитрию Дыбе, обвиненному в финансировании экстремистской организации из-за пожертвования 1000 рублей "Фонду борьбы с коррупцией"*. 

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в России. Создатель фонда Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше