Главная   /   Лента новостей
17:44, 7 февраля 2026

Константин Бернатов признан политзаключенным

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Житель Ставрополья Константин Бернатов, который получил срок за финансирование ФБК*, обжаловал приговор в апелляционной инстанции. Правозащитники признали его преследование политически мотивированным.

Как писал "Кавказский узел",  суд в Буденновске приговорил к трем годам колонии жителя села Новая Жизнь Константина Бернатова, признав его виновным в финансировании экстремистской деятельности за донат "Фонду борьбы с коррупцией"*. 

Проект "поддержка политзаключенных. Мемориал"** признал Константин Бернатова политзаключенным. Правозащитники отметили, чо материалы, на основании которых Мосгорсуд признал ФБК экстремистской организацией не одержат доказательств экстремистской деятельности, а проверки, проводимые госорганами также не выявили признаков экстремистской деятельности."

Уголовное преследование Бернатова также основано на незаконном решении Мосгорсуда, а потому является политически мотивированным и незаконным. Хотя мы не знаем, сколько Бернатов пожертвовал ФБК, но обычно в таких делах речь идёт о незначительных суммах, от 100 до нескольких тысяч рублей. ", - подчеркнули правозащитники, потребовав прекратить преследование Бернатова и освободить его.

"Кавказский узел" писал о других приговорах по делам о финансировании ФБК*, вынесенных в регионах юга России. Так, в ноябре суд приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей живущую в Нальчике 26-летнюю уроженку Сирии. Женщина утверждала, что перечислила 900 рублей на счет ФБК* случайно, покупая авиаблеты в Турцию. 

В мае суд назначил полтора года принудительных работ краснодарцу Дмитрию Дыбе, обвиненному в финансировании экстремистской организации из-за пожертвования в 1000 рублей "Фонду борьбы с коррупцией"*. 

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), включен в реестр иноагентов, признан экстремистским и запрещен в России. Создатель фонда Алексей Навальный был внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга, а также был приговорен к 19 годам заключения по делу об экстремизме, в феврале 2024 года умер в колонии. Навальный признан "узником совести". В материале "Кавказского узла" "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера на проблемы, связанные с Кавказом.

** внесен в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

