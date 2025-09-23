×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:57, 23 сентября 2025

Двое военных со Ставрополья убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Ткаченко и Роман Макаров убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 815 военнослужащих из Ставропольского края. 

Как писал "Кавказский узел", к 21 сентября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7451 бойца с юга России, в том числе 813 военных со Ставрополья. 

Имя очередного военнослужащего из Ставропольского края, убитого на Украине, назвал глава Георгиевского муниципального округа Андрей Зайцев, отчитавшись об открытии так называемой “парты героя”. Парта с именем Михаила Ткаченко открыта в лицее №4, следует из сообщения в официальном Telegram-канале чиновника. 

Данные еще одного погибшего обнародовала администрация Советского округа, отчитываясь о передаче посмертных наград родственникам военных. Роман Макаров из Зеленокумска награжден посмертно орденом Мужества, говорится в публикации официального канала муниципалитета. Биографические данные обоих убитых в сообщениях чиновников не приводятся. 

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 815 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Конфликт активистов с заявлением в ФСБ. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.
01:16, 23 сентября 2025
Конфликт зоозащитников на юге России обернулся доносом в ФСБ о дискредитации армии
Российские бойцы. Стоп-кадр видео Минобороны России от 19.09.25, https://t.me/mod_russia/56775.
00:40, 22 сентября 2025
Власти назвали имена более 7450 убитых в зоне СВО бойцов с юга России
Задержанный на Ставрополье по делу о теракте гражданин Азербайджана. Скриншот видео Национального антитеррористического комитета от 08.09.25, https://www.youtube.com/watch?v=K-QcpbUgbxQ&t=119s
20:29, 10 сентября 2025
Сообщение о задержании азербайджанца на Ставрополье связано с кризисом в отношениях Москвы и Баку
Задержанный в Ставропольском крае гражданин Азербайджана. Фото: ЦОС ФСБ РФ
16:56, 8 сентября 2025
ФСБ обнародовала видео с задержанным на Ставрополье азербайджанцем
Задержание гражданина Азербайджана в Ставрополе. 8 сентября 2025 г. Скриншо видео https://ria.ru/20250908/fsb--2040360302.html
09:56, 8 сентября 2025
Гражданин Азербайджана задержан на Ставрополье по делу о теракте
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Все блоги
Справочник
Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (вверху слева направо) Азиз Оруджев, Шамо Эминов, Хафиз Бабалы, Наргиз Абсаламова, Эльнара Гасымова (слева направо). Коллаж "Кавказского узла". Фото Şəxsi arxiv https://mikroskopmedia.com/en/hafiz_babal__/?tztc=1, Ульвия Али, Mеydan.tv, скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=PYKlsiWa0Lc. https://t.me/abzasmedia/5929 Meydan.tv Серийные аресты журналистов в Азербайджане

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Свалка в Полтавской. Фото Елены Синеок, Юга.ру Борьба жителей Полтавской против свалки

Блогеры
Фото
11:25, 11 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Активисты Лермонтова судятся за срубленные деревья
Фото
11:32, 25 августа 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
6
Конный пробег с последствиями
Фото
12:16, 18 июля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
Кавминводы стонут без воды
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
10:27, 6 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Экологу Сергею Легкобитову из Кавминвод уменьшили срок лишения свободы
Аналитика
15:58, 2 сентября 2025
В августе 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погибли четыре человека
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
Темы дня
Беженцы из Палестины. Фото: Пресс-служба правительства Республики Дагестан
23 сентября 2025, 15:58
Помощь жителей Дагестана покрыла нужды палестинских беженцев

Сотрудник правоохранительных органов смотрит видео с задержанием подозреваемых. 23 сентября 2025 г. Скриншот видео https://stavropol.sledcom.ru/news/item/2020247
23 сентября 2025, 12:56
Число обвиняемых в нападении на силовиков в Зеленокумске выросло до пяти

Возвращение семей в Лачин. 23 сентября 2025 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DO7dRv6jkE8/?_video_watch_again utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
23 сентября 2025, 10:57
20 азербайджанских семей вернулись в Лачин

Айтадж Ахмедова (Тапдыг). Фото: Фатима Мовламлы / JAMnews https://jam-news.net/ru
23 сентября 2025, 08:59
Защита назвала необоснованным продление ареста бакинской журналистки

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше