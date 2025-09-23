Двое военных со Ставрополья убиты на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Ткаченко и Роман Макаров убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти публично назвали имена как минимум 815 военнослужащих из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 21 сентября представители властей и силовых ведомств официально признали убитыми в военной операции не менее 7451 бойца с юга России, в том числе 813 военных со Ставрополья.

Имя очередного военнослужащего из Ставропольского края, убитого на Украине, назвал глава Георгиевского муниципального округа Андрей Зайцев, отчитавшись об открытии так называемой “парты героя”. Парта с именем Михаила Ткаченко открыта в лицее №4, следует из сообщения в официальном Telegram-канале чиновника.

Данные еще одного погибшего обнародовала администрация Советского округа, отчитываясь о передаче посмертных наград родственникам военных. Роман Макаров из Зеленокумска награжден посмертно орденом Мужества, говорится в публикации официального канала муниципалитета. Биографические данные обоих убитых в сообщениях чиновников не приводятся.

Таким образом, официально признаны убитыми в зоне военных действий на Украине не менее 815 бойцов из Ставропольского края. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.