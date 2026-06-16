Суд в Адыгее отклонил протест прокуратуры против строительства мусорного полигона

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Арбитражный суд Адыгеи отказался удовлетворить иск прокуратуры, которая требовала признать незаконным строительство мусорного полигона возле станицы Кужорской недалеко от Майкопа. Экозащитники пообещали обжаловать постановление суда.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году прокуратура Адыгеи нашла фальсификации в документах по строительству мусорного полигона. В документах, разрешающих строительство полигона возле станицы Кужорской, по данным надзорного ведомства, не указано, что под участком залегают грунтовые воды. Местные жители выразили опасения, что полигон все равно будет построен.

15 ноября 2024 года эколог из Адыгеи Валерий Бриних рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему пришел ответ из прокуратуры республики по поводу строительства мусорного полигона возле станицы Кужорской. В ответе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") заместитель прокурора А. Беретарь требует по заявлению Бриниха от председателя кабинета министров Республики Адыгея А. Керашева "принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона и рассмотреть вопрос о привлечении лиц, нарушивших закон, к ответственности".

О решении Арбитражного суда сообщили сегодня местные экологи, которые уже несколько лет защищают территорию плато Лаго-Наки от застройки. По словам активистов, всего в 80 метрах находится водозаборная скважина. Здесь располагается сарматский водоносный горизонт с уровнем подземных вод до 36 метров. Воды на этой территории хватило бы, чтобы напоить весь Майкоп и ближайшие поселки.

"Но отдельные чиновники Адыгеи "осваивали" федеральные миллиарды на строительстве ущербного водопровода (перебои с водой зимой от снегов, а летом от пересыхания рек) с Цицы и Пшехи длиной более 100 километров. А на питьевых водах в 10 километрах от Майкопа повелели устроить свалку", - говорится в сообщении Telegram-канала "ЛАГО-НАКИ ЖИВИ!".

Активисты утверждают, что когда вырыли котлован под полигон, он моментально наполнился водой и превратился в пруд. Воду пытались откачивать, но безрезультатно. Если на этом месте появится полигон, отравленная ядами вода потечет в подземные питьевые скважины и колодцы ближайших поселков.

"По мусорному полигону на питьевых водах будет обжалование. Председатель адыгейского Всероссийского общества охраны природы Валерий Бриних работает над этим вопросом. Апелляция назначена на 30 июня", - проинформировали экозащитники.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале 2026 года Верховный суд Адыгеи отказал Социально-экологическому союзу в иске к республиканскому комитету по архитектуре и градостроительству. Речь шла о сохранении защитных лесов, в которых планируется вырубить 9950 деревьев для строительства горнолыжного курорта "Лагонаки".