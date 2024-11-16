Прокуратура нашла фальсификации в документах по строительству полигона в Адыгее

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В документах, разрешающих строительство мусорного полигона возле станицы Кужорской, по данным прокуратуры Адыгеи, не указано, что под участком залегают грунтовые воды. Ведомство потребовало устранить нарушения. Местные жители опасаются, что полигон все равно будет построен.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2018 года жители станицы Кужорской потребовали не допустить строительства мусороперерабатывающего комплекса рядом с населенным пунктом. Глава Майкопского района тогда заверил их, что строительство не начнется без одобрения государственной экологической экспертизы.

15 ноября эколог из Адыгеи Валерий Бриних рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему пришел ответ из прокуратуры республики по поводу строительства мусорного полигона возле станицы Кужорской. В ответе (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") заместитель прокурора А. Беретарь требует по заявлению Бриниха от председателя кабинета Министров Республики Адыгея А. Керашева «принять конкретные меры к устранению допущенных нарушений закона и рассмотреть вопрос о привлечении лиц, нарушивших зaкон, к ответственности».

В ответе отмечается, что "в деятельности министерства строительства, транспорта, жилищно- коммунального и дорожного хозяйства республики Адыгея и ГБУ РА «Стройзаказчик» выявлены нарушения закона". Прокуроры также обнаружили несоответствие в документах госэкспертизы реальному положению дел. К примеру, в госэкспертизе не отражено, что там залегают подземные воды, что запрещает строительство подобных объектов, так как они нарушают статью 50 Водного кодекса РФ. «Проверкой с выездом на место установлено, что в настоящее время на территории земельного участка, отведенного для строительства полигона ТКО, имеется котлован, частично заполненный водой, которая находится в нем на протяжении всего календарного года», - говорится в ответе.

В заключении зампрокурора констатирует, что «на подземных водных объектах при таких обстоятельствах в настоящее время строительство полигона TKO без проведения дополнительной оценки вышеизложенных факторов и мероприятий по предупреждению загрязнения, засорения подземных объектов, противоречит требованиям действующего законодательства и может повлечь причинение невосполнимого экологического ущерба», -сказано в документе.

По словам Бриниха, жители Кужорской озабочены тем, что власти все равно будут строить полигон, хотя этого делать категорически нельзя, ведь под выбранным местом залегают грунтовые воды, снабжающие весь Майкопский район питьевой водой. Более того, предлагаемая территория ранее носила статус особо охраняемой природной территории. «Если строительство будет продолжаться, то тысячи людей останутся без питьевой воды», - отметил эколог.

Жители Кужорской начали бить тревогу еще в 2014 году, когда услышали, что рядом с их домом будут строить полигон. «Жители страницы борются против этого полигона уже 10 лет. Я подключился к этой борьбе с коллегами экологами в 2018 году. Выезжали на место. Обнаружили там грунтовые воды и сообщили властям о недопустимости размещения там полигона, так как люди могут лишиться питьевой воды. Или она может быть заражена, так как большинство жителей станицы пользуются колодцами и если отходы ТБО будут попадать в грунтовые воды, то вода станет непригодной для употребления. Прокуратура провела тщательную проверку и, судя из их обстоятельного последнего ответа, прокуроры потребовали от кабинета министров республики Адыгея принять срочные меры. С момента получения этого письма прошел месяц и, как сообщают жители, несмотря на то, что строительную технику, которая рыла котлован, убрали, но нарушили природный слой, где протекают грунтовые воды, и теперь там образовалось искусственное озеро. Вода вытекла и никуда не уходит», - рассказал Бриних.

В своем телеграм-канале эколог написал, что сообщал о строительстве полигона несколько лет назад. «Проблема заключалась в том, что полигон ТКО планировалось разместить на водосборной площади Майкопского месторождения подземных пресных вод, что запрещено ст. 59 Водного кодекса РФ. Благодаря фальсификациям регионального оператора [...] проект в 2019 году получил положительное заключение государственной экологической экспертизы, а в 2020 году – положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России». Наша общественная организация – Адыгейское республиканское отделение ВООП выступило против реализации этого проекта и вместе с жителями станицы Кужорская с 2018 года мы боролись против строительства этого полигона, а по сути – новой огромной свалки мусора. В этом году прокуратура РА встала на нашу сторону, убедившись в законности и обоснованности наших доводов, и заявила Комитету РА по архитектуре и градостроительству протест на выдачу им в 2022 году разрешения на строительство полигона ТКО. Однако данный уполномоченный орган государственной власти Адыгеи отказался удовлетворить этот протест, считая выдачу разрешения на строительство полигона ТКО не противоречащей закону. Прокуратура РА, кроме того, направила в адрес кабинета министров РА представление об устранении нарушений законодательства РФ, которое в настоящее время находится на рассмотрении. Скорее всего, кабинет министров РА найдет повод проигнорировать представление прокуратуры РА, наплевав на экологические права не только жителей станицы Кужорская, но и всего г. Майкопа, т.к. загрязнение Майкопского месторождения подземных пресных вод поставит крест на водоснабжении Майкопа. Напомню, что Гавердовский водозабор также является частью этого же месторождения, как и участок возле станицы Кужорская. В любом случае, предстоит через суд отменять положительные заключения как государственной экологической экспертизы, так и ФАУ «Главгосэкспертиза России». Но теперь у нас есть союзник – прокуратура РА, поэтому судебные тяжбы пойдут гораздо легче», - написал он.

Также Бриних рассказал, что реакцию на ответ зампрокурора ждет в течение полумесяца.

Лидер движения против строительства полигона Ольга Гридасова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что жители станицы с 2014 года борются с попыткой властей захватить земельный участок площадью 15 га в двух километрах от станицы. По ее словам, захват территории проходил с обманом и фальсификацией документов. «Последствия этих фальсификаций мы расхлебываем до сих пор. В 2014 году инициаторы создания этой мусорной свалки якобы собрали какие-то слушания, о которых нас, естественно, никто не оповещал, и со своими людьми провели эти так называемые "слушания", на которых присутствующие лица якобы от всей станицы согласились со строительством этого мусорного полигона. Об этом мы все узнали только в 2018 году, когда на основании этих фальшивых слушаний, началась разработка документации и получение положительного заключения экологической экспертизы. Мы тогда вышли на наше настоящее народное собрание и под протокол выразили свой протест. В нашей станице проживает около 4000 человек. Подписались почти все взрослые станичники. У меня до сих пор лежит гора этих подписей. Мы разослали наше коллективное мнение по всем инстанциям, однако создалось впечатление, что нас никто не слышит, и чиновники продолжают свое дело по разработке документации. У меня также лежит гора отписок, в которых нет никакой конкретики, и нам объясняют, что полигон необходим, документация разрабатывается и он там будет, несмотря на то, что в основе всей документации сфальсифицированное общественное мнение и сфальсифицированные документы относительно самого земельного участка. Тогда мы обратились за помощью к экологам, и они стали бороться вместе с нами. На эту борьбу с 2018 года по настоящее время ушло шесть лет, но вот только сейчас прокуратура повернулась к нам лицом и дала положительный ответ на обращение Валерия Бриниха. Но и это обращение чиновники игнорируют», - рассказала Гридасова.

Она рассказала. что станица Кужорская была основана после отмены крепостного права в 1861 году. «В основном у нас все и так и осталось, как было после отмены крепостного права, в прошлых веках. Из коммуникаций - колодцы и выгребные туалеты. Даже клуба нет. Привезли еще в 2016 году железо, перекрыть крышу, заплатили за него более 100 тысяч рублей, да так и бросили. Это железо ржавеет под дождем, а клуб как не работал, так и не работает. Работы для молодежи нет. Развит алкоголизм и наркомания. При коммунистах был создан колхоз Ленина, но потом, после распада СССР его акционировали и поменяли название на «Родина». Бывшим работникам раздали паи в виде земельных участков. А потом, когда решили строить мусорную свалку, то эти паи выкупили у пайщиков. Что касается нового водовода, то его как не было, так и нет. Правда, руководство станицы перед нами отчиталось, что якобы они «реконструировали» старый водовод. Как это - я так и не поняла. Но у большинства из нас колодцы и поэтому если эти 15 га завалят мусором, то воду будет пить нельзя», - считает Гридасова.

Глава администрации станицы Кужорская Владимир Крюков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что солидарен с жителями станицы, которую возглавляет и поддерживает их, но установки на то, что рядом со станицей должен быть полигон, приходят из правительства Адыгеи, поэтому он не знает, чем все это может кончиться, так как решения принимает не он, а вышестоящее руководство. «Сейчас весь мусор везут на Майкопский полигон, но он уже фактически исчерпал свой ресурс и должен быть закрыт, поэтому власти Адыгеи ищут другое место. Если полигон построят у нас, то мусор со всей Адыгеи повезут к нам. У нас в станице проживает более 3, 5 тысячи человек. Конечно, они против, так как это ухудшит экологию и среду их обитания, повлияет на качество воды. Но власти Адыгеи не знают, где им складировать мусор. Ранее на месте, где хотят обустроить полигон, была охраняемая природная территория, где разрешался только покос травы, но в связи с планами застройки этой охраняемой природной территории статус с нее сняли. Сначала хотели строить мусороперерабатывающий завод, но в конце концов решили строить полигон. Завезли технику, вырыли котлован на 15 га. Этому котловану уже года два. Люди просто не дают строить. Технику увезли. Котлован сейчас стоит залитый водой. Территория огорожена металлическим забором и попытки начала строительства полигона до сих пор актуальны», - рассказал он.

Крюков также отметил, что ему известно о позиции прокуратуры, и он надеется, что это может повлиять на отказ правительства Адыгеи от планов создать полигон.

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