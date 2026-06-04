Житель Майкопа заочно арестован по делу о террористической деятельности

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Суд в Адыгее заочно арестовал жителя республики, подозреваемого в причастности к сразу двум террористическим организациям, запрещенным в России.

Подозреваемый - 56-летний житель Майкопа, ему вменяют участие в деятельности террористических организаций (часть 2 статьи 205.5 УК РФ предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы). Поводом для уголовного преследования мужчины стали данные республиканского управления ФСБ - силовики сочли его “сторонником идеологии терроризма”

Согласно версии следствия, в 2021 году житель Адыгеи, находясь в другой стране, вступил сразу в две организации, которые запрещены в России как террористические. Мужчина “активно участвовал в их деятельности”, проводил конференции и агитировал выходцев из республик Северного Кавказа, живущих за рубежом, совершать “противоправные действия”, сообщило республиканское управление Следкома в своем Telegram-канале 3 июня.

Суд по ходатайству следствия заочно арестовал подозреваемого, следствие готовится объявить его в международный розыск. В сообщении ведомства не уточняется, о каких именно запрещенных организациях идет речь, в какой стране подозреваемый к ним примкнул и где проводил мероприятия для жителей Северного Кавказа. Его имя и род занятий следователи также не назвали.

Комментариями подозреваемого или его адвоката “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что военный суд в Ростове-на-Дону приговорил уроженца Адыгеи Ибрагима Нагоева к 11 годам заключения, признав его участником террористической организации. Нагоев администрировал Telegram-канал, посты которого суд счел направленными "на агитацию адыгского населения российских регионов к проведению несанкционированных публичных акций, а также на пропаганду сепаратистских идей".