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00:50, 17 июня 2026

Суд обязал Рустема Трахова освободить конфискованный дом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волжский городской суд Волгоградской области обязал бывшего краснодарского судью Рустема Трахова освободить конфискованный дом и заплатить 312 тысяч рублей за пользование конфискованного имущества.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая сын бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова продолжал занимать конфискованные у него объекты недвижимости. Росимущество попросило суд обязать Рустема Трахова освободить недвижимость и взыскать с него плату за использование изъятых активов. 

В марте Четвертый кассационный суд в Краснодаре оставил в силе решения нижестоящих судов о конфискации в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его родственников на сумму свыше пяти миллиардов рублей. По данным прокуратуры, Трахов оформлял земельные участки и дома на отца своей супруги, жену и сына. Дочь Трахова купила 68 объектов на 520 миллионов рублей - это квартиры, дома и земельные участки в Майкопе, Краснодаре и Новороссийске. 27 из них впоследствии были проданы.

Суд удовлетворил иск Росимущества к Рустему Трахову, сыну бывшего председателя Верховного суда Адыгеи в отставке Аслана Трахова, об освобождении ранее конфискованного имущества и взыскании задолженности за его фактическое использование, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области.

По информации суда, после завершения основного производства по делу о конфискации имущества семьи бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова и его ближайшего окружения, его сын, Рустем Трахов, который ранее возглавлял Прикубанский районный суд Краснодара, не освободил изъятые объекты недвижимости и продолжил их использовать.

В связи с этим Росимущество предъявило иск о взыскании платы за пользование имуществом в размере 312 742 рублей. Также Росимущество потребовало освободить объекты недвижимости.

"Суд обязал Трахова освободить жилой дом от личных вещей, передать ключи от жилого помещения и взыскал задолженность за фактическое использование объектов в размере 312,7 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Рустем Трахов был председателем Прикубанского районного суда Краснодара с 2018 по 2024 год, после чего вернулся к исполнению обязанностей рядового судьи. В октябре 2025 года, после конфискации активов Траховых по первому иску Генпрокуратуры, Квалификационная коллегия судей Краснодарского края одобрила отставку Рустема Трахова с поста судьи. 

В феврале 2026 года квалификационная коллегия судей Краснодарского края на внеочередном заседании прекратила отставку судьи Прикубанского районного суда Краснодара Рустема Трахова “в связи с выявлением нарушений, допущенных им при исполнении полномочий судьи”. Согласно постановлению коллегии, Трахов не соблюдал запреты и ограничения, установленные законом для судьи, сообщила 20 февраля пресс-служба Краснодарского краевого суда. С прекращением отставки судья теряет не только гарантии личной неприкосновенности, но и пожизненное денежное обеспечение и привилегии, которые полагаются ему по должности, отмечал “Коммерсант”. 

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2025 года Волжский горсуд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы Аслана Трахова и его семьи на общую сумму более 13 миллиардов рублей.

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Автор: Кавказский узел

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