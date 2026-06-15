×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:57, 15 июня 2026

Житель Адыгеи обвинен в участии в деятельности террористической организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уголовное дело возбуждено против жителя Тахтамукайского района, который оправдывал деятельность террористической организации и призывал участвовать в ней.

20-летний житель Адыгеи обвинен в участии в деятельности террористической организации.

По данным спецслужб, житель Тахтамукайского района, будучи сторонником запрещенной в России и признанной террористической организации, проводил с жителями беседы, обосновывая и оправдывая деятельность этой организации, а также призывал участвовать в ней, пишет 13 июня ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня был заочно арестован житель Адыгеи, подозреваемый в причастности сразу к двум террористическим организациям, запрещенным в России. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Наручники. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.
21:40, 2 июня 2026
Администратор адыгского Telegram-канала осужден как участник террористической организации
Фрагмент Дорожной карты Кавказского края, выставленной на торги аукционным домом "Литфонд" . Фото "Кавказского узла".
03:57, 24 мая 2026
Историки оценили память о мухаджирстве на Восточном Кавказе
Акция черкесских активистов в Стамбуле. 21 мая 2026 г. Фото: Арслан Коч для "Кавказского узла"
06:23, 22 мая 2026
Черкесским активистам в Стамбуле запретили возложить венок у консульства России
Участники шествия с адыгскими флагами в Нальчике, 21 мая 2025 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
03:30, 20 мая 2026
Активисты в Нальчике отказались менять планы на День памяти адыгов из-за предостережений силовиков
Суд в Краснодарском крае. Фото Объединенной пресс-службы судов региона. Суды Краснодарского края / "ВКонтакте"
01:40, 14 мая 2026
Росимущество через суд выселяет Рустема Трахова из конфискованной недвижимости
Персоналии
Владимиров Владимир Владимирович. Фото пресс-службы Президента России. http://kremlin.ru/news/19294
07:49, 14 июня 2026
Владимиров Владимир Владимирович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
13:44, 12 июня 2026
Карапетян Самвел
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
11:54, 11 июня 2026
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Последние записи в блогах
Фото
11:55, 25 ноября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
черкесское кантри
Фото
16:46, 31 августа 2024
BERG...man Tbilisi
23
Вербовщик террористов, задержанный в Адыгее, планировал бежать в Турцию?
Фото
14:49, 20 июня 2024
Блогерка. Северный Кавказ
1
как выглядит памятник врачам в Адыгее
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Дорожные работы. Фото из Telegram-канала губернатора Ростовской области - https://t.me/Yuri_Slusar/5284
14 июня 2026, 09:53
Отчет Юрия Слюсаря о развитии туризма вызвал критику дончан

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
14 июня 2026, 00:02
Суд указал на необходимость повторного голосования на двух участках в Армении

Ализамин Салаев. Фото: https://www.turan.az/ext/news/2023/2/free/Social/ru/1344.htm
13 июня 2026, 08:33
Близкие Ализамина Салаева пожаловались на нарушение его прав в колонии

Ремонт водовода. Фото из телеграм-канала губернатора Ставропольского края - https://t.me/VVV5807/6568
13 июня 2026, 06:36
Отчет губернатора Ставрополья о ремонте водовода вызвал скепсис у местных жителей

Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Показать больше