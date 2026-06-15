Житель Адыгеи обвинен в участии в деятельности террористической организации

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Уголовное дело возбуждено против жителя Тахтамукайского района, который оправдывал деятельность террористической организации и призывал участвовать в ней.

20-летний житель Адыгеи обвинен в участии в деятельности террористической организации.

По данным спецслужб, житель Тахтамукайского района, будучи сторонником запрещенной в России и признанной террористической организации, проводил с жителями беседы, обосновывая и оправдывая деятельность этой организации, а также призывал участвовать в ней, пишет 13 июня ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

Ранее "Кавказский узел" писал, что в начале июня был заочно арестован житель Адыгеи, подозреваемый в причастности сразу к двум террористическим организациям, запрещенным в России.

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