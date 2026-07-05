Кумпилов призвал жителей Адыгеи отказаться от личного транспорта

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На фоне топливного кризиса глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал жителей республики отказаться от использования личного автотранспорта.

Как писал "Кавказский узел", в конце июня в Адыгее были введены временные ограничения на продажу бензина. Глава республики Мурат Кумпилов заявил, что поставки в регион топлива осуществляются в штатном режиме, запасы находятся на нормативном уровне, оснований для перебоев нет, но наблюдается ажиотажный спрос.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов рекомендовал жителям республики отказаться временно от использования личного транспорта, об этом он написал в своем телеграм-канале 4 июля.

По словам Кумпилова, отказ от использования личного транспорта позволит снизить нагрузку на автозаправочные станции и стабилизировать ситуацию с доступностью топлива. Он добавил, что приоритет в снабжении горюче-смазочными материалами отдается экстренным службам.

Также, добавил глава Адыгеи, социальным учреждениям рекомендовано использовать по возможности транспорт на дизельном топливе для экономии бензина, а использование служебного транспорта будет минимизировано. Также он поручил обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта. "Ситуация носит временный характер. Уверен, что совместными усилиями мы сможем стабилизировать положение и обеспечить надежное снабжение региона топливом", - добавил Кумпилов. В его телеграм-канале запрещено писать комментарии и ставить негативные оценки.

Ранее с аналогичным призывом к жителям Краснодара обратился мэр города Евгений Наумов, он призвал их пересесть на трамваи и троллейбусы. Краснодарцы, комментируя его пост в Telegram, заявили, что им нужно вовремя добираться на работу, и указали властям на плохое состояние общественного транспорта.

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