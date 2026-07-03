Противники "Грузинской мечты" протестуют в Тбилиси 583 дня

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В 583-й день непрерывных протестов участники собрания у парламента Грузии потребовали освободить женщин-политзаключенных, в том числе осужденную по делу о попытке штурма президентской резиденции Нану Сандер. Активистка вновь заявила о бесчеловечном обращении в тюрьме.

Как писал "Кавказский узел", 2 июля, в 582-й день непрерывных акций, участники собрания перед парламентом Грузии потребовали открытых выборов и освобождения узников совести, а также выступили против политически мотивированных увольнений.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами и флагами Евросоюза сегодня вечером вышли к зданию парламента в Тбилиси в 583 вечер подряд. Активисты с флагами стояли на краю тротуара близ проезжей части проспекта Руставели, остальные находились на тротуаре и площади перед парламентом, общаясь друг с другом. В собрании участвовали не менее 100 человек, следует из видеозаписи, опубликованной Mtavari.

Протестующие держали плакаты: "Огонь Путину и кремлистам, слава героям", "Не привыкайте к оккупации", "Женщины в заключении Иванишвили" и "Свободу Нане Сандер, следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) и Netgazeti в Facebook*.

37-летняя Нана Сандер, осужденная на семь лет, вновь пожаловалась на условия содержания в женской колонии №5 в Гардабани. По словам активистки, в течение девяти месяцев она сталкивается с давлением и нарушением своих прав, а также лишена медицинской помощи и подходящего питания.

Унизительному обращению Сандер подверглась сразу после этапирования в эту тюрьму. "Активистка утверждает, что тюремщики около 40 минут оскорбляли ее, отказывались дать воду, несмотря на ухудшение самочувствия, и требовали пройти досмотр с раздеванием в гинекологическом кресле", - пишет "Новости-Грузия".

Нана Сандер также заявила, что администрация учреждения изолирует ее от других заключенных на длительное время и ограничивает ее переписку. Она добавила, что к попытке самоубийства ее подтолкнуло психологическое давление в колонии. Специальная пенитенциарная служба Грузии отвергла все обвинения, заявив, что осужденная обеспечена всеми необходимыми медицинскими услугами.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".