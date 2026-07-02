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23:14, 2 июля 2026

Демонстранты на проспекте Руставели потребовали честных выборов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники собрания перед парламентом Грузии в 582-й день непрерывных акций потребовали открытых выборов и освобождения узников совести, а также выступили против политически мотивированных увольнений. 

Как писал "Кавказский узел", 1 июля, в 581-й день непрерывных протестов, к собранию на проспекте Руставели присоединились активисты Миндия Шервашидзе и Торнике Тошхуа, находившиеся в заключении с августа 2025 года. 

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли сегодня на акцию к зданию парламента в 582-й вечер подряд. Демонстранты с национальными флагами и флагами Евросоюза выстроились на краю тротуара близ проезжей части проспекта Руставели. В акции участвовали не менее 100 человек, следует из видеозаписи, опубликованной в соцсети Tamar Bartaia.

У протестующих были плакаты “Дорога к свободе идет через проспект Руставели”, “Свободу политзаключенным и Грузия без режима”, “Свободу Нане Сандер", “Провести открытые честные выборы”, и “До каких пор? Молчание это соучастие”, следует из публикаций фотографа Георгия Мосиашвили (Mo Se), а также изданий Publika и Netgazeti в Facebook*.

Один из плакатов был посвящен незаконному увольнению государственных служащих за несогласие с политикой “Грузинской мечты”. “Кавказский узел” писал, что такие увольнения начались еще в первый месяц протестов на проспекте Руставели - так, в январе 2025 года о неправомерном увольнении заявили советник председателя ЦИК, юрист Нацгентства публичного реестра, руководитель Центра по делам несовершеннолетних и главы отделов Центра по предупреждению преступности.

Врачи Элене Хоштария посетили ее сегодня в клинике "Вивамед", куда осужденная оппозиционерка была переведена из тюрьмы в связи с ухудшением состояния здоровья. Учитывая новые результаты анализов и изменения в состоянии пациентки, совет врачей должен определить, какие дополнительные обследования ей нужны, рассказала журналистам врач, участник коалиции “За перемены” Ани Кавтарадзе. 

Говоря о настроении Хоштария, она отметила, что лидер партии “Дроа” была воодушевленной. “Ее послание: продолжать борьбу, не сдаваться, не сотрудничать с режимом”, - приводит слова Кавтарадзе телеканал Pirveli.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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