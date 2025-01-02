RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:24, 2 января 2025

Не менее пяти грузинских чиновников заявили об увольнении по политическим мотивам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Советник председателя ЦИК, юрист Нацгентства публичного реестра, руководитель Центра по делам несовершеннолетних и главы отделов Центра по предупреждению преступности связали свое увольнение с несогласием с политикой "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел", в Грузии 36-й день подряд проходят акции протеста против приостановки евроинтеграции.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Советник председателя ЦИК Вако Маисурадзе заявил, что критический пост, опубликованный им в Facebook*, стал причиной увольнения из Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Речь идет о статусе, написанном 1 декабря, в котором он утверждал, что любое действие или бездействие, замедляющее процесс евроинтеграции страны, направлено против государственных интересов. В этом посте он также заявлял, что нельзя допустить насилия против мирных демонстрантов.

"Этот пост стал причиной завершения моей 16-летней работы в ЦИК. Как бы парадоксально это ни звучало, из-за поста, в котором я говорил о необходимости евроинтеграции Грузии и осуждал насилие, я стал не нужен "независимой" избирательной администрации", - привела его слова телекомпания "Мтавари архи".

Нино Гиоргадзе была уволена из Национального агентства публичного реестра по политическим мотивам, также сообщила телекомпания "Мтавари архи".

Гиоргадзе связывает увольнение с подписанием заявления сотрудниками регистратуры. "С 2025 года я больше не буду юристом Национального агентства публичного реестра (публичный реестр не продлил мне контракт), что однозначно связываю с тем, что я являюсь одним из подписантов петиции сотрудников публичного реестра о приостановке открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года. Я не могу дать никакой другой оценки вышеизложенному, кроме политических репрессий, которые служат вселению страха в народ и подавлению инакомыслия", - процитировала ее телекомпания.

Руководителя департамента по делам несовершеннолетних, медиации и предотвращению преступлений Кобу (Мориса) Барамию также освободили от должности в Национальном агентстве по предотвращению преступлений, исполнению альтернативных наказаний и пробации. На своей странице в Fаcebook* он сообщил, что об увольнении его уведомили вечером 31 декабря. 

Он сообщил, что с 1 февраля будет уволен. По его словам, он пытался защитить от увольнения трех сотрудников департамента."Прошлый месяц был адом, но я до последнего верил, что мой департамент другой, и он не уволит меня за честное выражение своего мнения и попытки защитить трёх сотрудников, чьи контракты не были продлены", - сообщил он.

Нино Ткешелашвили, руководитель отдела ресоциализации и реабилитации осужденных и бывших заключенных также уволена из Центра по предупреждению преступности.

Она пишет в соцсети, что связывает освобождение с текущими политическими событиями и открыто высказанной позицией, связанной с увольнением своих сослуживцев, проинформировала телекомпания.

Уволена и руководитель Центра по делам несовершеннолетних Натия Алиашвили. "Мне сообщили, что с 1 февраля я освобождена от должности. Вопрос о причине моего увольнения, вероятно, уже является риторическим. Учитывая, что в декабре я получила высшую оценку в рамках "Положения об оценке профессиональных государственных служащих", а за 12 лет работы у меня не было ни одного нарушения, я считаю, что меня уволили из-за моего отношения к текущим политическим событиям и массовым увольнениям сотрудников", - написала она на своей странице в Facebook*.

Напомним, чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Ани Сванидзе для Publika от 02.01.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1338376037561943&set=pcb.1338376117561935 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).
20:33, 2 января 2025
Сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси и Батуми
Военно-Грузинская дорога. Фото: МЧС Северной Осетии/Telegram
08:39, 2 января 2025
Пробка на "Верхнем Ларсе" за сутки значительно сократилась
04:50, 2 января 2025
В Грузии увеличились пенсии
Машина после аварии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Photoshop
02:52, 2 января 2025
Подозреваемый по делу о гибели двух подростков в Болниси арестован
Участники акции протеста у парламента Грузии. Скриншот фото Sesilia Eden от 01.01.25 из Telegram-канала Tbilisi Life, https://t.me/Tbilisi_life/35371
23:00, 1 января 2025
Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
16:25, 2 января 2025
BERG...man Tbilisi
26
В Грузии выросли пенсии
Фото
11:25, 31 декабря 2024
Ветер с Апшерона
6
Мое поздравление и пожелание о нормальных властителях
Фото
08:01, 31 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
16
Чем удивил 24 год? Особо ничем, если вы - фаталист
Все блоги
Справочник
Чеченский боевик возле сгоревшей боевой машины пехоты. Грозный, январь 1995 г. Фото: Михаил Евстафьев https://ru.wikipedia.org/ Новогодний штурм Грозного (1994-1995)

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Голосование на выборах при свечах в Сухуми. Фото: REUTERS Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?

Блогеры
Фото
16:25, 2 января 2025
BERG...man Tbilisi
26
В Грузии выросли пенсии
Фото
08:58, 2 января 2025
BERG...man Tbilisi
18
Политический мир: былое, думы и гадания на кофейной гуще
Фото
14:27, 1 января 2025
BERG...man Tbilisi
59
Главная тема 1 января 25 года? Газ!
Фото
12:28, 31 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
38
Человечество на краю пропасти - страхи неверующих и слабых! Ёлочка, Tannenbaum и противники
Фото
11:25, 31 декабря 2024
Ветер с Апшерона
6
Мое поздравление и пожелание о нормальных властителях
Аналитика
09:55, 10 декабря 2024
В ноябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
11:35, 8 ноября 2024
В октябре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Ани Сванидзе для Publika от 02.01.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1338376037561943&set=pcb.1338376117561935 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).
02 января 2025, 20:33
Сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси и Батуми

Санаторий "Нальчик". Скриншот фото с сайта санатория https://sannal-mvd.ru/photo.html
02 января 2025, 17:45
Пользователи соцсети потребовали ясности о распределении турналога в Нальчике

Суд в Кизилюрте. Фото: https://kizilyurt.fooby.ru/company/sledstvenniy-komitet-kizilyurt-3593539
31 декабря 2024, 17:23
Приговор силовикам из Кизилюрта продолжил тренд мягких наказаний за пытки

Экоактивист Денис Матвеев с пойманной на пляже птицей. Фото из Telegram-канала Евгения Витишко от 22.12.24, https://t.me/vitishko/16329.
30 декабря 2024, 22:13
Волонтерам удалось спасти большинство пострадавших от мазута птиц

Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Бездействие властей после экокатастрофы на Кубани заинтересовало Следком
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Нальчик: пенсионерка ломает свой магазин по решению суда
Показать больше