Не менее пяти грузинских чиновников заявили об увольнении по политическим мотивам

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Советник председателя ЦИК, юрист Нацгентства публичного реестра, руководитель Центра по делам несовершеннолетних и главы отделов Центра по предупреждению преступности связали свое увольнение с несогласием с политикой "Грузинской мечты".

Как писал "Кавказский узел", в Грузии 36-й день подряд проходят акции протеста против приостановки евроинтеграции.

28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Советник председателя ЦИК Вако Маисурадзе заявил, что критический пост, опубликованный им в Facebook*, стал причиной увольнения из Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Речь идет о статусе, написанном 1 декабря, в котором он утверждал, что любое действие или бездействие, замедляющее процесс евроинтеграции страны, направлено против государственных интересов. В этом посте он также заявлял, что нельзя допустить насилия против мирных демонстрантов.

"Этот пост стал причиной завершения моей 16-летней работы в ЦИК. Как бы парадоксально это ни звучало, из-за поста, в котором я говорил о необходимости евроинтеграции Грузии и осуждал насилие, я стал не нужен "независимой" избирательной администрации", - привела его слова телекомпания "Мтавари архи".

Нино Гиоргадзе была уволена из Национального агентства публичного реестра по политическим мотивам, также сообщила телекомпания "Мтавари архи".

Гиоргадзе связывает увольнение с подписанием заявления сотрудниками регистратуры. "С 2025 года я больше не буду юристом Национального агентства публичного реестра (публичный реестр не продлил мне контракт), что однозначно связываю с тем, что я являюсь одним из подписантов петиции сотрудников публичного реестра о приостановке открытия переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года. Я не могу дать никакой другой оценки вышеизложенному, кроме политических репрессий, которые служат вселению страха в народ и подавлению инакомыслия", - процитировала ее телекомпания.

Руководителя департамента по делам несовершеннолетних, медиации и предотвращению преступлений Кобу (Мориса) Барамию также освободили от должности в Национальном агентстве по предотвращению преступлений, исполнению альтернативных наказаний и пробации. На своей странице в Fаcebook* он сообщил, что об увольнении его уведомили вечером 31 декабря.

Он сообщил, что с 1 февраля будет уволен. По его словам, он пытался защитить от увольнения трех сотрудников департамента."Прошлый месяц был адом, но я до последнего верил, что мой департамент другой, и он не уволит меня за честное выражение своего мнения и попытки защитить трёх сотрудников, чьи контракты не были продлены", - сообщил он.

Нино Ткешелашвили, руководитель отдела ресоциализации и реабилитации осужденных и бывших заключенных также уволена из Центра по предупреждению преступности.

Она пишет в соцсети, что связывает освобождение с текущими политическими событиями и открыто высказанной позицией, связанной с увольнением своих сослуживцев, проинформировала телекомпания.

Уволена и руководитель Центра по делам несовершеннолетних Натия Алиашвили. "Мне сообщили, что с 1 февраля я освобождена от должности. Вопрос о причине моего увольнения, вероятно, уже является риторическим. Учитывая, что в декабре я получила высшую оценку в рамках "Положения об оценке профессиональных государственных служащих", а за 12 лет работы у меня не было ни одного нарушения, я считаю, что меня уволили из-за моего отношения к текущим политическим событиям и массовым увольнениям сотрудников", - написала она на своей странице в Facebook*.

Напомним, чиновники нескольких ведомств подали заявления об отставке из-за несогласия с политикой "Грузинской мечты", говорится в справке "Кавказского узла" "Отставки несогласных: протест грузинских чиновников".

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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