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20:33, 2 января 2025

Сторонники евроинтеграции вышли на акции протеста в Тбилиси и Батуми

Участники акции протеста в Тбилиси. Скриншот фото Ани Сванидзе для Publika от 02.01.25, https://www.facebook.com/photo/?fbid=1338376037561943&set=pcb.1338376117561935 (деятельность компании Meta, владеющей Facebook, запрещена в России).

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Участники акции против приостановки евроинтеграции перекрыли движение у парламента Грузии. Сторонники евроинтеграции вышли на акцию и в Батуми.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста в Тбилиси встретили Новый год за праздничными столами, которые они установили перед зданием парламента. На 35-й день протестов против приостановки евроинтеграции участники акции протеста собрались вечером у парламента Грузии и заблокировали движение по проспекту Руставели.

Участники протестов в Грузии вышли к зданию парламента Грузии и перекрыли движение. Они   говорят, что не примут изменения курса страны и считают, что их будущее – в Европе, сообщила телекомпания "Пирвели".

Баннеры с фотографиями политиков "Грузинской мечты", которые заявили о приостановке евроинтеграции, держат в руках собравшиеся у здания парламента Грузии на проспекте Руставели. Также они держат в руках флаги Грузии и Евросоюза.

Участники протестов, которые продолжаются уже 36-й день, вместе празднуют Бедоба - день судьбы. Считается, что как этот день проведешь, таким будет следующий год, сообщает телекомпания "Формула".

Акция протеста проходит сегодня и в Батуми, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале Tbilisi Life.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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