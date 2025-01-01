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23:00, 1 января 2025

Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На 35-й день протестов против приостановки евроинтеграции участники акции протеста собрались вечером у парламента Грузии и заблокировали движение по проспекту Руставели.

Как писал "Кавказский узел", участники акции протеста в Тбилиси встретили Новый год за праздничными столами, которые они установили перед зданием парламента.

Протестующие собрались у здания парламента Грузии и перекрыли движение по проспекту Руставели, сообщила телекомпания "Формула".

Акции протеста против проистановки евроинтеграции продолжаются в стране с 28 ноября, сегодня 35-й день акций, сообщил Telegram-канал Tbilisi Life.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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