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23:54, 31 декабря 2024

Протестующие в Тбилиси накрыли праздничные столы перед зданием парламента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники протестной кампании встретили Новый год за праздничными столами, которые они установили перед зданием парламента.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ежедневные акции протеста в Тбилиси собирают до тысячи человек, которые имеют право на самовыражение, и нет смысла им препятствовать. 29 декабря, после того как акция протеста около здания парламента Грузии завершилась, полицейские с применением силы задержали шесть человек. Задержания начались под предлогом, что протестующие мешают движению автомобилей. 

Участники кампании протестов собрались на проспекте Руставели, сообщил телеграм-канал Tbilisi life. Они накрыли длинный стол на проспекте, который перекрыт для автомобильного движения, и угощаются различными продуктами, принесенными из дома.

Люди принесли угощения и поздравляют друг друга. Это 34-я по счету и первая праздничная акция протеста против приостановки евроинтеграции, указывает телеграм-канал Paper Kartuli.

В сообщении не приводятся данные о числе участников праздничной протестной акции, однако по данным сервиса для оценки "вместимости улиц" Mapchecking, на основании фотографий и видео из Telegram-канала Tbilisi life, на акцию протеста на проспекте Руставели и на боковых улицах у здания парламента в зависимости от плотности толпы могло собраться от 10 до 25 тысяч человек. Данные числа относятся конкретно к участку площади, на котором собрались протестующие, и учитывают, в том числе и представителей силовых структур и людей, оказавшихся в данном месте без цели участвовать в протестной кампании.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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Автор: "Кавказский узел"

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