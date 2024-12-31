Протестующие в Тбилиси накрыли праздничные столы перед зданием парламента

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Участники протестной кампании встретили Новый год за праздничными столами, которые они установили перед зданием парламента.

Как писал "Кавказский узел", премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что ежедневные акции протеста в Тбилиси собирают до тысячи человек, которые имеют право на самовыражение, и нет смысла им препятствовать. 29 декабря, после того как акция протеста около здания парламента Грузии завершилась, полицейские с применением силы задержали шесть человек. Задержания начались под предлогом, что протестующие мешают движению автомобилей.

Участники кампании протестов собрались на проспекте Руставели, сообщил телеграм-канал Tbilisi life. Они накрыли длинный стол на проспекте, который перекрыт для автомобильного движения, и угощаются различными продуктами, принесенными из дома.

Люди принесли угощения и поздравляют друг друга. Это 34-я по счету и первая праздничная акция протеста против приостановки евроинтеграции, указывает телеграм-канал Paper Kartuli.

В сообщении не приводятся данные о числе участников праздничной протестной акции, однако по данным сервиса для оценки "вместимости улиц" Mapchecking, на основании фотографий и видео из Telegram-канала Tbilisi life, на акцию протеста на проспекте Руставели и на боковых улицах у здания парламента в зависимости от плотности толпы могло собраться от 10 до 25 тысяч человек. Данные числа относятся конкретно к участку площади, на котором собрались протестующие, и учитывают, в том числе и представителей силовых структур и людей, оказавшихся в данном месте без цели участвовать в протестной кампании.

Напомним, 28 ноября Европарламент отказался признать результаты парламентских выборов в Грузии и призвал ввести санкции против лидеров "Грузинской мечты". В тот же день премьер-министр заявил, что Грузия до конца 2028 года отказывается от переговоров о вступлении в Евросоюз. После этого заявления в стране начались акции протеста. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. К 9 декабря на акциях протеста было задержано более 400 человек.

Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

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