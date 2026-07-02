Адвокаты и правозащитники сочли чрезмерным шестилетний срок Ларисе Бочиевой

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В деле об экстремизме против Ларисы Бочиевой, которую суд в Махачкале приговорил к шести годам заключения, отсутствует состав преступления, приговор будет обжалован, заявила адвокат. С учетом отсутствия доказательств суд мог ограничиться условным сроком, полагают правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Лариса Бочиева (также упоминается в СМИ как Лариса Бачиева) была ранее заключена под стражу по обвинению в создании ячейки экстремистской организации "СССР"*, срок ее ареста не раз продлевался. Суд в Махачкале отказался допросить 20 из 35 свидетелей, которые проходили по делу об экстремистской организации, на суд оказывается давление обвинения и следствия, заявила Лариса Бочиева. Дело Бочиевой фальсифицировано, однако, чтобы добиться справедливого приговора, может потребоваться несколько лет судебных разбирательств, считает адвокат.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР. Дагестанские сторонники радикальных левых движений не замечены в антисемитских выходках и акциях, подобных тем, что организовывали сторонники СССР* в других регионах России, заявили эксперт Исследовательского центра "Сова"** и заместитель главреда издания "Черновик", комментируя дело Ларисы Бочиевой.

Суд в Махачкале приговорил активистку Ларису Бочиеву к 6 годам лишения свободы

Советский районный суд Махачкалы вынес приговор местной активистке Ларисе Бочиевой и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Бочиева обвинялась по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности общественного или религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности). По версии следствия и обвинения, она являлась руководителем локального структурного подразделения («Махачкалинского исполкома народных депутатов СССР»), которое правоохранительные органы связали с межрегиональным движением «Союз славянских сил Руси» (признано экстремистским и запрещено в РФ в 2019 году). В вину активистке вменялось проведение собраний, ведение переписки и «воспрепятствование законной деятельности государственных органов и избирательных комиссий», сообщила корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Ларисы Бочиевой.

Защита Бочиевой обжалует это решение.

"Мы обязательно обжалуем приговор, потому что считаем его абсолютно несправедливым. Прокуратура вообще просила 8 лет реального лишения свободы. Для сравнения 8 лет условного наказания просили для < бывшей чиновницы Минобороны России Евгении> Васильевой, которая обвинялась в хищении 3 миллиардов рублей. Мы настаивали на полном оправдании, указывая на то, что местное объединение граждан не имело отношения к запрещенной в Коми организации, действовало открыто в рамках конституционного права на объединение, а в самом деле полностью отсутствовали обязательные по закону признаки экстремизма — насилие или угрозы его применения",- сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бочиевой Патимат Абдулаева.

Абсурдно называть дагестанцев «славянскими силами»

По словам адвоката, это дело полностью основано на недопустимых доказательствах.

"Дагестанское объединение граждан СССР искусственно и незаконно привязали к решению Верховного суда Республики Коми от 2019 года, которым экстремистским был признан «Союз славянских сил Руси» (организация Тараскина). По закону, территориальная подсудность дел о запрете организаций определяется по месту их деятельности. Решения Верховного суда Республики Дагестан о признании местной организации экстремистской просто не существует. К тому же, абсурдно называть дагестанцев «славянскими силами». Кроме этого, согласно Постановлению Пленума Верховного суда РФ №11, уголовная ответственность по ст. 282.2 УК РФ возможна только после официального опубликования сведений о запрете организации в «Российской газете». В материалах дела доказательств такой публикации нет. В 28 томах дела отсутствует письменное предостережение от прокуратуры в адрес Бочиевой о недопустимости ее деятельности, что является обязательным досудебным этапом по закону «О противодействии экстремистской деятельности»",- подчеркнула Абдулаева.

Это уголовное дело — наглядный пример давления на гражданскую активность.

Она уверена, что в деле отсутствует состав преступления.

"Бочиевой вменяют «воспрепятствование деятельности госорганов и избирательных комиссий». Однако статья 1 ФЗ №114 четко указывает, что эти действия признаются экстремизмом только в том случае, если они соединены с насилием или угрозой его применения. Ни одного заявления от граждан или чиновников о том, что Бачиева им угрожала или применяла насилие, в деле нет. Помимо этого следствие заявляет, что Бочиева действовала из «иной личной заинтересованности, выраженной в желании выделиться из общей массы». Но желание быть социально активным — это естественное право человека. Лариса Бочиева лишь реализовывала свое фундаментальное право на объединение, закрепленное в статье 30 Конституции РФ. Никакой «конспирации» не было: участники встречались открыто и вели официальную переписку с органами власти. Это уголовное дело — наглядный пример давления на гражданскую активность. Вся доказательная база рассыпается при малейшем юридическом анализе",- подчеркнула она.

Глава Общественной наблюдательной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев удивлен суровостью наказания.

"Дело пустяковое на самом деле. Я думаю, что не было необходимости и оснований для такого приговора. Понятно, что какой-то приговор в ее отношении в рамках этого дела должен был быть, но не реальный срок, а условный",- сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Возможно на суд повлияло поведение Бочиевой в суде, оно немного было импульсивным, эмоциональным

Он предполагает, что суду могло не понравиться поведение Бочиевой.

" Я слышал выступление ее адвоката в суде. Прекрасное выступление, показала, что нет ее вины во всем этом процессе. Но возможно на суд повлияло поведение Бочиевой в суде, оно немного было импульсивным, эмоциональным. У нее остались двое детей, мать на иждивении. Надеюсь, обжалование даст результат",- отметил он.

Реальный срок по такому делу - это демонстративная жестокость, считает глава Комитета "Гражданское содействие"** Светлана Ганнушкина**.

«Приговор Ларисе Бочиевой вызывает огромное недоумение и тревогу. Назначить шесть лет реального лишения свободы по делу, где нет ни пострадавших, ни насилия, ни реального ущерба - это чрезмерная, демонстративная жестокость", - сказала она.

По ее мнению, ее не могли оправдать, но могли дать условный срок.

"Понятно, что оправдательные приговоры у нас огромная редкость, и систему сложно развернуть назад. Раз уж машина запустилась, то надо было ждать наказания, но наказание должно было быть условным. Отправлять женщину в колонию общего режима на такой огромный срок за бумажную активность и открытые собрания - это абсурд", - полагает она.

Экстремистскими признаны пять организаций "граждан СССР"*. Это "СССР"* Сергея Тараскина, основное наименование которого указано в перечне экстремистских организаций как "Союз Славянских Сил Руси"*. Затем "Совет граждан СССР"* Прикубанского округа города Краснодара. Далее "Народный совет граждан РСФСР СССР Архангельской области"*. "Сообщество "граждан СССР"* с центром в Новокуйбышевске Самарской области, которое значится в перечне экстремистских организаций под основным названием "Граждане СССР"*. А также "Верховный Совет ТАССР"*, сообщил ранее "Кавказскому узлу" эксперт Исследовательского центра "Сова"** Михаил Ахметьев.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми, также в список экстремистских внесены еще несколько организаций, в названии которых упоминается аббревиатура СССР.

** внесены в реестр иноагентов.

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