Проевропейские протесты в Тбилиси прродолжаются 580 дней подряд

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В 580-й день непрерывных протестов демонстранты на проспекте Руставели напомнили об основных требованиях сторонников евроинтеграции.

Как писал "Кавказский узел", 29 июня, в 579-й день протестов, демонстранты на проспекте Руставели в Тбилиси потребовали освобождения осужденной по делу о попытке штурма президентской резиденции Наны Сандер и других политзаключенных.

Противники политического курса “Грузинской мечты” сегодня вышли на акцию протеста к зданию парламента Грузии в 580-й вечер подряд, информирует Publika.

Протестующие с национальными флагами и флагами Грузии выстроились на краю пешеходной части проспекта Руставели. Судя по видеозаписи, опубликованной Radio Tbilisi, в собрании участвовали не менее 150 человек.

Активисты держали плакаты “Свободу Нане Сандер”, “Звиад Цецхладзе - политзаключенный” и “Провести открытые и справедливые выборы”, следует из снимков, опубликованных фотографом Георгием Мосиашвили (Mo Se) и Netgazeti в Facebook*.

Лидер студенческого движения Dafioni Звиад Цецхладзе находится в заключении с декабря 2024 года, в сентябре он был приговорен к двум с половиной годам лишения свободы за участие в проевропейских акциях протеста.

В заключении Цецхладзе начал издавать газету "Камера 101", посвященную общественно-политическим новостям Грузии. 25 октября 2025 года он объявлял голодовку в знак протеста против административного ареста его отца по административной статье об "искусственном перекрытии дороги". Мать Звиада Наргиз Давитадзе в январе выступала с призывом помиловать женщин-политзаключенных.

На закрытом судебном заседании по так называемому делу о саботаже, возбужденному против лидеров грузинской оппозиции, сегодня был допрошен полицейский Николоз Копадзе. Об этом на своей странице в соцсети написал Зураб Джапаридзе, один из обвиняемых по делу.

6 ноября 2025 года Генпрокуратура Грузии сообщила о расследовании уголовного дела о преступлениях против государства, назвав в числе подозреваемых третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, одного из лидеров оппозиционной "Коалиции за перемены" Нику Мелию и еще шестерых лидеров оппозиции 1 . По делу о саботаже им вменяются организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии и призывы к свержению власти. 10 февраля Тбилисский горсуд принял к рассмотрению так называемое "дело о саботаже". Троим из обвиняемых грозит до 15 лет заключения.

На заседании Копадзе заявил, что он якобы видел и слышал, как обвиняемые Зураб Джапаридзе, Георгий Вашадзе и Элене Хоштария призывали людей захватить парламент. Видеозаписей, подтверждающих это, в деле нет, хотя в качестве доказательств к нему приобщены “десятки часов видеозаписей”. “Нет ни одного кадра, где мы говорим или жестикулируем что-то подобное”, - подчеркнул Джапаридзе.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".