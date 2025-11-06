×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
15:27, 6 ноября 2025

Генпрокуратура Грузии объявила об уголовном преследования лидеров оппозиции

Генпрокуратура Грузии. Фото: 1tv.ge

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Начато расследование уголовного дела о преступлениях против государства, в числе подозреваемых прокуратура назвала третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и семь лидеров оппозиции. В числе обвинений - организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии, призывы к свержению власти.

Как писал "Кавказский узел", в октябре правящая партия "Грузинская мечта" инициировала иск в Конституционный суд Грузии требованием о признании неконституционными и запрете трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело". 4 ноября Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск об упразднении оппозиционных партий.

Прокуратура Грузии начала уголовное дело в отношении третьего президента Михаила Саакашвили и еще семи главных оппозиционных лидеров страны, обвинив их в «преступлениях против государства», сообщило сегодня агентство "Новости Грузия"

Как заявил генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе, Михаил Саакашвили, Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели), Ника Гварамия и Ника Мелия («Ахали»), Зураб Гирчи Джапаридзе («Гирчи — больше свободы»), Элене Хоштария («Дроа»), Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе («Лело») заподозрены в саботаже и помощь иностранному государству в враждебной деятельности против Грузии; финансировании действий, направленных против конституционного строя и основ национальной безопасности; призывах к насильственной смене конституционного строя или свержению власти; организации и участии в массовых уличных беспорядках и насилии против полиции, повреждении имущества; координации и обеспечение ресурсами групп, участвовавших в насилии; предоставлении ложной информации иностранным государствам с целью введения санкций против граждан Грузии.

По словам Гваракидзе, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах осенью 2024 оппозиционные лидеры «начали выходить на улицы под предлогом фальсификаций, чтобы радикализировать процесс» и «публично призывали к революции, свержению власти, пикетированию государственных зданий и физическому противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов».

28 ноября 2024 года по призыву лидеров группировки у здания парламента начались насильственные столкновения с сотрудниками полиции, продолжавшееся шесть дней.

Роль Саакашвили, который на тот момент находился в тюрьме, как говорят в прокуратуре, заключалась в «мобилизации масс агрессивно настроенных граждан». Для этого тот через свои страницы в соцсетях «заявлял о необходимости борьбы и сопротивления».

"28 ноября 2024 года по призыву лидеров группировки у здания парламента начались насильственные столкновения с сотрудниками полиции, продолжавшееся шесть дней. В результате действий насильственной группы пострадали 158 сотрудников правоохранительных органов, в том числе несколько получили тяжелые травмы. Они устроили поджог в помещениях парламента, тем самым нанеся значительный ущерб зданию, а также подожгли специальную технику, принадлежащую полиции; на проспекте Руставели уничтожили недвижимое и движимое имущество, находящееся в государственной и частной собственности", — сказал Гваракидзе.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

По версии следствия, Элене Хоштария, Зураб Гирчи Джапаридзе и Георгий Вашадзе также совершили преступление, когда добивались введения санкций в отношении правительственных чиновников со стороны западных стран. Гваракидзе утверждает, что около 300 граждан Грузии попали в санкционные из-за «информации и документальных материалов», которые оппозиционеры передавали «представителям иностранных государств».

Генеральная прокуратура обратится с ходатайством об избрании в отношении лидеров «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе меры пресечения в виде залога, сообщило "Интерпрессньюс".

«Прокуратура в установленные законом сроки обратится суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде залога в отношении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а в отношении остальных обвиняемых - об определении даты досудебного заседания», - отметил Гваракидзе.

Около здания парламента Грузии, 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Керимова для Главное о преследовании участников протестов в Грузии

В сентябре основатель партии "Дроа", входящей в "Коалицию за перемены", Элене Хоштария была арестована за порчу предвыборного баннера Кахи Каладзе, а трое других лидеров Коалиции (сопредседатели партии "Ахали" Ника Мелия и Ника Гварамия и лидер партии "Гирчи — больше свободы" Зураб Джапаридзе) ранее были приговорены к лишению свободы за неявку на вызовы временной следственной комиссии, созданной "Грузинской мечтой" для расследования предполагаемых преступлений предыдущего правительства. Георгий Вашадзе также находится под арестом.

 12 марта Тбилисский горсуд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств. Это обвинение было предъявлено Саакашвили еще в 2014 году. На заседании Пенитенциарная служба представила справку о том, что Саакашвили не желает участвовать в процессе дистанционно и просит отложить заседание до своего выздоровления.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили. 

 По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили грозило от трех до пяти лет лишения свободы. Он отказался участвовать в заседании суда. Суд приговорил его к 4,5 года заключения.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
12:18, 6 ноября 2025
Боец из Волгоградской области убит в военной операции
05:52, 6 ноября 2025
Военный из Карачаево-Черкесии убит на Украине
23:57, 5 ноября 2025
Колдунью с Кубани оштрафовали за демонстрацию сатанинской* символики
22:01, 5 ноября 2025
Суд в Москве продлил до января арест блогера Маркаряна
20:18, 5 ноября 2025
Полицейские из Северной Осетии заподозрены в присвоении украденных телефонов
18:17, 5 ноября 2025
Военный из Волгоградской области убит на Украине
Все события дня
Новости
Николай Беликов во время протестной акции у парламента Грузии. Фото: Nike Belikov / Facebook*
01:55, 6 ноября 2025
Юристы в Грузии попросили ЕСПЧ остановить выдворение Николая Беликова
Активисты у здания парламента. Скриншот фото "Интерпрессньюс" от 05.11.25, https://www.interpressnews.ge/ru/article/171655-na-prospekte-rustaveli-prokhodit-aktsiia-protesta-chast-mitinguiushchikh-perekryla-proezzhuiu-chast
22:48, 5 ноября 2025
Полиция приступила к задержаниям после перекрытия дороги в центре Тбилиси
Участники голодовки у парламента Грузии. Стоп-кадр видео "Пирвели" https://www.youtube.com/watch?v=1ImBAx_xrIMю
21:36, 5 ноября 2025
Голодовка у парламента Грузии продолжается 9-й день
Протестующие на проезжей части проспекта Руставели, 4 ноября 2025 года. Кадр видео Publika.
22:14, 4 ноября 2025
Протестующие на Руставели задержаны после разблокировки движения
Участница акции протеста сторонников евроинтеграции с флагом ЕС. Декабрь 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
19:27, 4 ноября 2025
Еврокомиссия сочла Грузию номинальным кандидатом на вступление в ЕС
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Обвиняемые в военном суде Азербайджана, 17 января 2025 года. Скриншот видеозаписи https://am.sputniknews.ru/20250117/poyavilis-detali-pervogo-zasedaniya-v-baku-po-delu-byvshikh-liderov-nagornogo-karabakha-84880666.html Варданян и 15 руководителей Карабаха: главное о судах в Баку

Муниципальные выборы в Грузии. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года

Вагон для высылки. Скриншот https://www.ekhokavkaza.com/a/2208860.html Депортация карачаевцев

Последние записи в блогах
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Все блоги
Аналитика
15:19, 4 ноября 2025
В октябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе были ранены пять человек
12:49, 1 октября 2025
4 человека погибли и 2 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
Темы дня
Последствия атаки беспилотников на Волгоград. 6 ноября 2025 г. Скриншот https://t.me/sovsekretnoru
06 ноября 2025, 14:29
Ночная атака беспилотников на Волгоград взволновала горожан

Кямран Мамедли и Айтадж Ахмедова. Коллаж "Кавказского узла". Фото: https://www.meydan.tv/, Фатима Мовламлы / JAMnews https://jam-news.net/ru
06 ноября 2025, 13:00
Апелляционный суд в Баку утвердил отказ зарегистрировать брак арестованной журналистки

БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06 ноября 2025, 03:53
Житель Волгограда погиб во время атаки БПЛА

Махмуд-Али Калиматов. Стоп-кадр видео из его Telegram-канала от 01.11.25, https://t.me/MAKalimatovvv/10132
05 ноября 2025, 19:33
Глава Ингушетии заочно осужден на восемь лет на Украине

Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
Убийство уроженки Чечни в Ереване: что известно? #shorts #Айшат #Армения #Чечня #новости #news
TRIPP: сможет ли
TRIPP: сможет ли "Маршрут Трампа" примирить Ереван и Баку?
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
Жители Краснодара против застройки набережной #Краснодар #новости #Юг #shorts
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Показать больше