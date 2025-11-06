Генпрокуратура Грузии объявила об уголовном преследования лидеров оппозиции

Начато расследование уголовного дела о преступлениях против государства, в числе подозреваемых прокуратура назвала третьего президента Грузии Михаила Саакашвили и семь лидеров оппозиции. В числе обвинений - организация протестов после выборов 2024 года, враждебная деятельность против Грузии, призывы к свержению власти.

Как писал "Кавказский узел", в октябре правящая партия "Грузинская мечта" инициировала иск в Конституционный суд Грузии требованием о признании неконституционными и запрете трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело". 4 ноября Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск об упразднении оппозиционных партий.

Прокуратура Грузии начала уголовное дело в отношении третьего президента Михаила Саакашвили и еще семи главных оппозиционных лидеров страны, обвинив их в «преступлениях против государства», сообщило сегодня агентство "Новости Грузия"

Как заявил генпрокурор Грузии Георгий Гваракидзе, Михаил Саакашвили, Георгий Вашадзе («Стратегия Агмашенебели), Ника Гварамия и Ника Мелия («Ахали»), Зураб Гирчи Джапаридзе («Гирчи — больше свободы»), Элене Хоштария («Дроа»), Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе («Лело») заподозрены в саботаже и помощь иностранному государству в враждебной деятельности против Грузии; финансировании действий, направленных против конституционного строя и основ национальной безопасности; призывах к насильственной смене конституционного строя или свержению власти; организации и участии в массовых уличных беспорядках и насилии против полиции, повреждении имущества; координации и обеспечение ресурсами групп, участвовавших в насилии; предоставлении ложной информации иностранным государствам с целью введения санкций против граждан Грузии.

По словам Гваракидзе, после поражения оппозиционных партий на парламентских выборах осенью 2024 оппозиционные лидеры «начали выходить на улицы под предлогом фальсификаций, чтобы радикализировать процесс» и «публично призывали к революции, свержению власти, пикетированию государственных зданий и физическому противостоянию с сотрудниками правоохранительных органов».

28 ноября 2024 года по призыву лидеров группировки у здания парламента начались насильственные столкновения с сотрудниками полиции, продолжавшееся шесть дней.

Роль Саакашвили, который на тот момент находился в тюрьме, как говорят в прокуратуре, заключалась в «мобилизации масс агрессивно настроенных граждан». Для этого тот через свои страницы в соцсетях «заявлял о необходимости борьбы и сопротивления».

"28 ноября 2024 года по призыву лидеров группировки у здания парламента начались насильственные столкновения с сотрудниками полиции, продолжавшееся шесть дней. В результате действий насильственной группы пострадали 158 сотрудников правоохранительных органов, в том числе несколько получили тяжелые травмы. Они устроили поджог в помещениях парламента, тем самым нанеся значительный ущерб зданию, а также подожгли специальную технику, принадлежащую полиции; на проспекте Руставели уничтожили недвижимое и движимое имущество, находящееся в государственной и частной собственности", — сказал Гваракидзе.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

По версии следствия, Элене Хоштария, Зураб Гирчи Джапаридзе и Георгий Вашадзе также совершили преступление, когда добивались введения санкций в отношении правительственных чиновников со стороны западных стран. Гваракидзе утверждает, что около 300 граждан Грузии попали в санкционные из-за «информации и документальных материалов», которые оппозиционеры передавали «представителям иностранных государств».

Генеральная прокуратура обратится с ходатайством об избрании в отношении лидеров «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе меры пресечения в виде залога, сообщило "Интерпрессньюс".

«Прокуратура в установленные законом сроки обратится суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде залога в отношении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а в отношении остальных обвиняемых - об определении даты досудебного заседания», - отметил Гваракидзе.

В сентябре основатель партии "Дроа", входящей в "Коалицию за перемены", Элене Хоштария была арестована за порчу предвыборного баннера Кахи Каладзе, а трое других лидеров Коалиции (сопредседатели партии "Ахали" Ника Мелия и Ника Гварамия и лидер партии "Гирчи — больше свободы" Зураб Джапаридзе) ранее были приговорены к лишению свободы за неявку на вызовы временной следственной комиссии, созданной "Грузинской мечтой" для расследования предполагаемых преступлений предыдущего правительства. Георгий Вашадзе также находится под арестом.

12 марта Тбилисский горсуд приговорил Михаила Саакашвили к девяти годам лишения свободы, признав виновным в растрате бюджетных средств. Это обвинение было предъявлено Саакашвили еще в 2014 году. На заседании Пенитенциарная служба представила справку о том, что Саакашвили не желает участвовать в процессе дистанционно и просит отложить заседание до своего выздоровления.

Саакашвили вернулся в Грузию осенью 2021 года и был арестован, так как заочно осужден на три года по делу о превышении полномочий при помиловании осужденных. В марте 2024 года оппозиционеры собрали более 150 тысяч подписей под просьбой помиловать Михаила Саакашвили.

По делу о незаконном пересечении границы Саакашвили грозило от трех до пяти лет лишения свободы. Он отказался участвовать в заседании суда. Суд приговорил его к 4,5 года заключения.