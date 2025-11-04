Суд принял иск "Грузинской мечты" об упразднении оппозиционных партий

Конституционный суд Грузии принял к рассмотрению иск об упразднении трех оппозиционных партий.

Как писал "Кавказский узел", в октябре правящая партия "Грузинская мечта" инициировала иск в Конституционный суд Грузии требованием о признании неконституционными и запрете трех партий: "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело".

Инициатива "Грузинской мечты" направлена на превращение Грузии "в авторитарный режим российского образца", заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

У суда есть до девяти месяцев для рассмотрения иска, пишет издание.

Напомним, участники ежедневных протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Они ежедневно проводят протестные акции на проспекте Руставели. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. Административному преследованию подверглось более тысячи человек. 3 ноября, в 341-й день непрерывных протестов, активисты на некоторое время перекрыли движение по проспекту Руставели, после чего продолжили акцию на тротуаре. Как и в предыдущие дни, силовики задержали нескольких участников протестов.

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов.

Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

