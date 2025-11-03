Протестующие у парламента Грузии перекрыли движение в 341-й день подряд

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Демонстрантам в Тбилиси удалось символически перекрыть движение по проспекту Руставели на непродолжительное время, после акции силовики задержали некоторых ее участников.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября протестующие перекрыли движение на проспекте Руставели 340-й день подряд. Через 20 минут после перекрытия проспекта Руставели силовики оттеснили демонстрантов с проезжей части.

Собравшиеся у здания парламента сегодня, в 341-й день непрерывных протестов, смогли на некоторое время перекрыть движение на проспекте Руставели. Активисты выстроились на проезжей части в живую цепь, после чего полицейские призвали их разойтись.

Протестующие, которые неизменно выходят к парламенту с требованиями новых выборов и освобождения политзаключенных, скандировали: “Нам не будет справедливости, нам не будет мира” и “За правду до конца, за Родину до конца”, передает “Интерпрессньюс”.

Позднее полицейские открыли движение движение по проспекту Руставели, а демонстранты продолжили акцию на тротуаре.

“Полиция теперь отправляет одного-двух сотрудников, которые на телефон снимают тех, кто перекрывает дорогу. С учетом нескольких десятков камер на проспекте и дрона над акцией, им все же недостаточно фото- и видео-материалов”, - отмечает Tbilisi life.

После акции силовики задержали у станции метро нескольких участников протестов, в том числе двух женщин, Ануку Гамсахурдия и Нану Джапаридзе. По предварительным данным, им вменяют административную статью о перекрытии дороги.

Задержаны также Лейла Цомая и Ираклий Каландадзе, который в конце октября уже отбыл четырехдневный административный арест за участие в протестах, пишет Publika.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".