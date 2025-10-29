"Грузинская мечта" добивается запрета трех оппозиционных партий через суд

"Грузинская мечта" обратится в Конституционный суд страны с иском о запрете трех политических партий, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

Как писал "Кавказский узел", в середине октября парламент Грузии принял в первом чтении пакет законов, по которому Конституционный суд сможет запретить лицу, связанному с запрещенной ею партией: создание партии, членство в политической партии, руководство/членство в исполнительном и контрольном органе партии, занятие государственно-политической, политической должности и должности руководителя конституционного органа, участие в качестве кандидата в выборах (пассивное избирательное право)

В конституционном иске правящая партия выступает с требованием о признании неконституционными и запрете партий "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия - Лело", информирует Interpressnews.

По словам спикера парламента, эти политические силы, "преследуя общие цели, создали действующее коалиционное единство и единый организм". "Это партии (согласно их юридическим наименованиям, указанным в реестре): − Политическое объединение граждан „Единство – национальное движение“, − Политическое объединение граждан „Коалиция за перемены, Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа“, − Политическое объединение граждан „Сильная Грузия − Лело, за народ, за свободу“, - заявил Шалва Папуашвили.

Он обратил внимание, что с упомянутыми партиями "тесно связаны и иные политические силы", но они пока "не имеют существенного влияния", в том числе не имеют "реальной перспективы на преодоление избирательного барьера". "На данном этапе необходимость их запрета не прослеживается. Вопрос их неконституционности может быть внесен в повестку дня позже, в том случае, если они приобретут существенное влияние на политический процесс", - заявил Папуашвили.

"Коалиция за перемены", о создании которой было объявлено в августе 2024 года, показала заметный результат на парламентских выборах год назад, заняв второе место. За нее проголосовали 11,03% избирателей, что принесло блоку 19 мандатов. Наибольшее число мандатов (89) получила правящая партия "Грузинская мечта". "Единство – Национальное движение" получило 16 мандатов, "Сильная Грузия" – 14, "За Грузию" – 12. Уже 27 октября 2024 года "Коалиция за перемены" отказалась от мандатов, объявив выборы нелегитимными.

Своим решением "Грузинская мечта" пытается свести на нет волю граждан, заявила партия "Федералисты", комментируя конституционный иск правящей партии.

"Когда режим запрещает оппозиционные партии, он пытается свести на нет волю не того или иного политика, а граждан. Режим намерен сам решать в условиях представительной демократии, кто имеет право представлять вас. Это означает формальное узаконивание захвата государства - того, что государство является собственностью Иванишвили, а не граждан этой страны. Этим решением режим лишает не только избирателей ныне запрещенных партий, но и каждого гражданина возможности выбора, поскольку упразднение даже одной легитимной партии означает упразднение всех партий", - говорится в заявлении "Федералистов".

"Вы правильно боитесь "Сильной Грузии". Мы вас все равно прогоним!", - написал лидер партии "Лело - Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе на своей странице в Facebook*.

Режим и Иванишвили в очередной раз прямо заявили о своей слабости и страхе перед национальными силами на честных выборах, заявил член "Коалиции за перемены" Тенго Тевзадзе на брифинге от имени коалиции.

"Неважно, какую партию упразднит или не упразднит этот суд Иванишвили, так называемый Конституционный суд. Единственные, кто действительно и однозначно будет запрещен, - это Папуашвили и другие приближенные Иванишвили", - заявила Тина Бокучава, председатель "Единого национального движения". По ее словам, попытка "Грузинской мечты" запретить оппозиционные партии может стать возможностью для объединения демократических политических сил и их политической победы.

Решение "Грузинской мечты" запретить основные оппозиционные партии осудила пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Это направлено на превращение Грузии в авторитарный режим российского образца", - написала Зурабишвили в соцсети X.

По ее словам, "режим систематически и ежедневно вводит ограничения во всем, что препятствует установлению и укреплению полного авторитаризма". "Это недопустимо! Подобное преследование оппонентов не только разрушает многопартийную демократию, но и разрушает общество и государство", - заявила она.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года". Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".