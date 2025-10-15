Протесты в Тбилиси продолжились на фоне стремления властей Грузии запретить оппозицию

Парламентарии в первом чтении приняли законодательный пакет, который предусматривает запрет конкретным лицам на партийную деятельность и право занимать должности и участвовать в выборах. По иску "Грузинской мечты" могут быть запрещены до 10 партий. При этом в Тбилиси продолжаются протесты с требованием провести повторные парламентские выборы.

Как писал "Кавказский узел", правящая партия "Грузинская мечта" разработала пакет законопроектов, призванных ужесточить наказания за нарушение правил проведения митингов. О новом пакете законопроектов сообщил 13 октября на брифинге лидер парламентской фракции правящей партии Ираклий Кирцхалия.

4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Пять лидеров акции протеста - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе - арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

На проспекте Руставели в центре Тбилиси сегодня, на 322-й день ежедневных протестов, прошла акция протеста, ее участники заблокировали движение.

Требования собравшихся не изменились: назначить новые выборы и освободить задержанных во время акции протеста. Демонстранты принесли к зданию законодательного органа флаги Грузии и Евросоюза, сообщает "Интерпрессньюс".

Парламентарии приняли в первом чтении пакет законов, , по которому Конституционный суд сможет запретить лицу, связанному с запрещенной ею партией: создание партии, членство в политической партии, руководство/членство в исполнительном и контрольном органе партии, занятие государственно-политической, политической должности и должности руководителя конституционного органа, участие в качестве кандидата в выборах (пассивное избирательное право), информирует издание Publika.

Законопроект будет рассмотрен в срочном порядке и окончательно принят завтра, 16 октября, уточняет издание.

Правящая партия "Грузинская мечта" в ближайшее время направит в Конституционный суд иск о запрете партии "Единое национальное движение" третьего президента Михаила Саакашвили. "Работа над текстом иска почти завершена, и в ближайшем будущем иск поступит в Конституционный суд", - заявил лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия на брифинге во вторник.

Премьер Ираклий Кобахидзе допустил запрет до десяти оппозиционных партий страны на основании иска правящей «Грузинской мечты» в Конституционный суд.

"Точный список станет известен через несколько дней. Мы не знаем, может быть, до десяти партий, включая мелкие партии, посмотрим», –приводит его слова "Новости Грузия".

Составители иска, как говорит премьер, нацелены на партии, которые «годами занимались подрывной деятельностью против государства», а также объединения, лидеры которых занимали государственные должности в период правления «Единого национального движения».

Кобахидзе считает, что запрет партий в перспективе будет способствовать политическому плюрализму, уничтожив «искусственно навязанную биполярную систему», где «Грузинская мечта» противостоит «коллективному национальному движению» и пространства для «по-настоящему здоровых политических сил» не остается. Никаких сомнений в том, что суд удовлетворит требования ГМ премьер не высказал.

В основу иска лег отчет спорной парламентской комиссии, изучавшей возможные преступления прошлых властей. В центре внимания были такие вопросы, как российско-грузинская война 2008 года, давление на бизнесменов и жестокое обращение с заключенными, говорится в публикации

По оценке Ассоциации молодых юристов Грузии (GYLA), инициатива о запрете политической деятельности для отдельных лиц не соответствует Конституции Грузии и является продолжением тенденции к установлению авторитарного правления.

«Запрет на участие в политике лиц, связанных с партией, представляет собой совершенно расплывчатую и неоправданную коллективизацию ответственности, что противоречит статье 11 Европейской конвенции (свобода объединений). В соответствии с этой же статьей, а также статьей 22 Международного пакта о гражданских и политических правах, государства-члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обязаны защищать право отдельных лиц свободно создавать политические партии и вступать в них. Право создавать политические организации также отдельно предусмотрено в параграфе 7.6. «Копенгагенского документа». Кроме того, из законопроекта не видно, что включает в себя понятие лица, связанного с партией, и какой вид связи подразумевается в нем. Такая расплывчатая регуляция закона оставляет широкое поле для интерпретации и создает риск его злоупотребления", - говорится на странице Ассоциации в Facebook.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".