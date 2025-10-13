Власти Грузии ужесточат наказания за нарушение правил проведения митингов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Правящая партия "Грузинская мечта" разработала пакет законопроектов, призванных ужесточить наказания за нарушение правил проведения митингов. О новом пакете законопроектов сообщил сегодня на брифинге лидер парламентской фракции правящей партии Ираклий Кирцхалия.

Как писал "Кавказский узел", 4 октября, в день муниципальных выборов, в центре Тбилиси собрались тысячи людей. После того как оперный певец Паата Бурчаладзе озвучил декларацию о том, что власть в Грузии принадлежит народу, у президентского дворца начались столкновения протестующих с силовиками. Силовики использовали спецсредства, протестующие - петарды. Шесть демонстрантов и 21 силовик были госпитализированы, еще 30 человек получили медицинскую помощь на месте. Полиция возбудила уголовное дело в связи с призывами к свержению власти, нападением на полицейских и штурмом дворца. Пять лидеров акции протеста - оперный певец Паата Бурчуладзе, генсек партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе, бывший замначальника Генштаба вооруженных сил Грузии, полковник Лаша Беридзе, а также активисты "Единого национального движения" Муртаз Зоделава и Ираклий Надирадзе - арестованы по обвинению в организации группового насилия, призывах к свержению власти и попытке захвата дворца президента. Им грозит до девяти лет лишения свободы, все пятеро отказались признать вину.

Статья, на основании которой полиция часто задерживала протестующих в административном порядке, будет считаться уголовным преступлением уже в третий раз, следует из нового законопроекта, представленного "Грузинской мечтой". В частности, речь идёт о статье 173 Кодекса об административных правонарушениях, касающейся неповиновения полиции, заявил лидер парламентской фракции правящей партии Ираклий Кирцхалия.

Согласно действующей норме: неповиновение требованию полиции — наказывается штрафом в размере от 2000 до 5000 лари или административным арестом на срок до 60 суток. Устные оскорбления, ругань и нецензурная брань в адрес сотрудника правоохранительных органов — наказываются штрафом в размере от 2000 до 5000 лари или административным арестом на срок до 60 суток.

Повторное совершение этих двух статей влечет наложение штрафа в размере от 3500 до 6000 лари или административное арестом на срок от 7 до 60 суток. Что касается Уголовного кодекса, то в новом законопроекте "Грузинская мечта" нарушение перечисленных здесь статей после повторного нарушения уже будет являться уголовным преступлением и будет наказываться лишением свободы на срок до одного года, а совершенное повторно - наказывается лишением свободы на срок до двух лет, проинформировал политик.

"В Уголовный кодекс добавляется новая статья - за оскорбление сотрудника правоохранительных органов в третий раз или невыполнение его законного требования будет наказываться лишением свободы на срок до одного года, а в случае рецидива - лишением свободы на срок до двух лет. Иные наказания применяться не будут", - заявил на брифинге представитель "Грузинской мечты". Парламент Грузии рассмотрит законопроект в ускоренном порядке.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют проведения новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглось более тысячи человек. Материалы о парламентских выборах и последовавших за ними протестах "Кавказский узел" собрал на странице "Выборы в Грузии-2024".

4 октября прошли муниципальные выборы во всех муниципалитетах Грузии. Кандидаты от правящей "Грузинской мечты" избраны мэрами во всех 64 городах, где проводились выборы, и в 26 из них набрали 100% голосов. Именно эти выборы определят политический баланс в Грузии на ближайшие годы. Следующие масштабные выборы в стране запланированы лишь на 2028 год, поэтому нынешнее голосование - фактически ключевое для власти и оппозиции, говорится в справке "Кавказского узла" "Муниципальные выборы в Грузии 4 октября 2025 года".

Материалы о прошедших муниципальных выборах и протестах сторонников оппозиции "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: выборы на фоне протестов".