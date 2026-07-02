"Аякве" и "Мать Армения" провели акцию протеста в Ереване

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Участники акции протеста в Ереване обвинили Европейский союз в уничтожении "последних остатков свободы в Армении" и поддержке диктатуры.

Как писал "Кавказский узел", сегодня Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала итоги парламентских выборов в Армении результатом нацеленности граждан на европейский путь и пообещала помимо финансовой поддержки открыть европейский рынок почти для 99% армянской сельскохозяйственной продукции, а также примерно для 90% экспорта напитков. При этом примерные сроки либерализации визового режима она не стала уточнять.

Евросоюз планирует масштабировать партнерство с Азербайджаном в сфере энергетики, транспорта и цифровой инфраструктуры, заявила Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Приездом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Ереван европейские структуры фактически поощряют авторитаризм и легитимизируют преследование оппонентов действующей армянской власти. Об этом 2 июля на совместной акции протеста движений "Аякве" и "Мать Армения" у здания правительства заявил представитель инициативы "Аякве" Менуа Согомонян.

Он напрямую связал политику европейских чиновников с карт-бланшем на жесткие внутренние репрессии внутри страны, обратившись к европейской гостье.

"Госпожа фон дер Ляйен, до приезда сюда вы были в Баку и пожали руку человеку, чьи руки в крови, по чьей вине сотни тысяч людей лишились крова и были изгнаны со своей тысячелетней колыбели. А сегодня своим визитом и дипломатическими жестами вы поощряете авторитаризм уже в Армении. Вы поощряете то, чтобы людей арестовывали за свободу слова и за их деятельность. Свободное слово - это не преступление!" - приводит слова Согомоняна издание News.am.

По словам оппозиционера, именно из-за подобного внешнего одобрения со стороны Запада правоохранительная система Армении перестала выполнять свои прямые обязанности, полностью переключившись на подавление оппозиции.

Согомонян также призвал все оппозиционные силы к консолидации, отметив, что в вопросе защиты политзаключенных не должно быть разделения. "Я призываю всю оппозицию объединиться. В вопросе политзаключенных не может быть деления на "своих" и "чужих". Это общая борьба за права каждого гражданина", - отметил он.

"Мы хотим донести свой голос до вас, чтобы вы знали: в том числе и с вашего одобрения правоохранительная система Армении сегодня не занимается преступностью. В стране растет число убийств и преступлений, потому что силовики перегружены фабрикацией дел против оппонентов власти. Все, кто говорят о свободе, о конституционных правах, защищают правопорядок, сегодня сидят в тюрьмах. И эти репрессии касаются как прежних, так и новых политических сил. Свободу всем политзаключенным!" - заключил Менуа Согомонян, обращаясь к главе Еврокомиссии.

По оценке политолога Степана Даниеляна, международные структуры фактически, "выступают спонсорами нынешнего режима" и закрывают глаза на правовой беспредел ради продвижения собственных интересов в регионе.

Семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Суд удалился в совещательную комнату, решение должно быть озвучено не позднее 4 июля. Заявителями представлены все основания для пересмотра итогов выборов, но власти перед выборами повысили зарплату судьям Конституционного суда, что могло быть связано с возможными исками об обжаловании результатов, указала оппозиция.

"У этой диктатуры есть конкретные внешние покровители. И одна из них сейчас находится здесь, в Ереване - женщина по фамилии фон дер Ляйен, которая преподносит всё это беззаконие как защиту демократии. Но та "демократия", которую нам предлагают - это её финал. Европейский союз ради своих геополитических целей сегодня просто уничтожает последние остатки свободы в нашей стране. Наша главная задача - не обманываться, сорвать маски с этих международных чиновников и вернуть Армению в конституционное русло", - заявил Степан Даниелян на акции.

"Кавказский узел" также писал, что первый саммит Армения-ЕС, который прошел в Ереване 4-5 мая, дал московским медиа повод обвинить Пашиняна в "предательстве" и антироссийском курсе. Подобной риторики придерживались и официальные лица РФ: так, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал участников саммита, в том числе Пашиняна, "безмозглыми русофобами".