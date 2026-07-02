×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:37, 2 июля 2026

"Аякве" и "Мать Армения" провели акцию протеста в Ереване

Кадр два оппозиционных движения провели акцию протеста у здания правительства Армении. Фото: News.am. / https://news.am/ru/news/1047326

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участники акции протеста в Ереване обвинили Европейский союз в уничтожении "последних остатков свободы в Армении" и поддержке диктатуры. 

Как писал "Кавказский узел", сегодня Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала итоги парламентских выборов в Армении результатом нацеленности граждан на европейский путь и пообещала помимо финансовой поддержки открыть европейский рынок почти для 99% армянской сельскохозяйственной продукции, а также примерно для 90% экспорта напитков. При этом примерные сроки либерализации визового режима она не стала уточнять.

Евросоюз планирует масштабировать партнерство с Азербайджаном в сфере энергетики, транспорта и цифровой инфраструктуры, заявила Урсула фон дер Ляйен на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку. 

Приездом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Ереван европейские структуры фактически поощряют авторитаризм и легитимизируют преследование оппонентов действующей армянской власти. Об этом 2 июля на совместной акции протеста движений "Аякве" и "Мать Армения" у здания правительства заявил представитель инициативы "Аякве" Менуа Согомонян. 

Он напрямую связал политику европейских чиновников с карт-бланшем на жесткие внутренние репрессии внутри страны, обратившись к европейской гостье.

"Госпожа фон дер Ляйен, до приезда сюда вы были в Баку и пожали руку человеку, чьи руки в крови, по чьей вине сотни тысяч людей лишились крова и были изгнаны со своей тысячелетней колыбели. А сегодня своим визитом и дипломатическими жестами вы поощряете авторитаризм уже в Армении. Вы поощряете то, чтобы людей арестовывали за свободу слова и за их деятельность. Свободное слово - это не преступление!" - приводит слова Согомоняна издание News.am.

По словам оппозиционера, именно из-за подобного внешнего одобрения со стороны Запада правоохранительная система Армении перестала выполнять свои прямые обязанности, полностью переключившись на подавление оппозиции.

Согомонян также призвал все оппозиционные силы к консолидации, отметив, что в вопросе защиты политзаключенных не должно быть разделения. "Я призываю всю оппозицию объединиться. В вопросе политзаключенных не может быть деления на "своих" и "чужих". Это общая борьба за права каждого гражданина", - отметил он.

"Мы хотим донести свой голос до вас, чтобы вы знали: в том числе и с вашего одобрения правоохранительная система Армении сегодня не занимается преступностью. В стране растет число убийств и преступлений, потому что силовики перегружены фабрикацией дел против оппонентов власти. Все, кто говорят о свободе, о конституционных правах, защищают правопорядок, сегодня сидят в тюрьмах. И эти репрессии касаются как прежних, так и новых политических сил. Свободу всем политзаключенным!" - заключил Менуа Согомонян, обращаясь к главе Еврокомиссии.

По оценке политолога Степана Даниеляна, международные структуры фактически, "выступают спонсорами нынешнего режима" и закрывают глаза на правовой беспредел ради продвижения собственных интересов в регионе.

Семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Суд удалился в совещательную комнату, решение должно быть озвучено не позднее 4 июля. Заявителями представлены все основания для пересмотра итогов выборов, но власти перед выборами повысили зарплату судьям Конституционного суда, что могло быть связано с возможными исками об обжаловании результатов, указала оппозиция.

"У этой диктатуры есть конкретные внешние покровители. И одна из них сейчас находится здесь, в Ереване - женщина по фамилии фон дер Ляйен, которая преподносит всё это беззаконие как защиту демократии. Но та "демократия", которую нам предлагают - это её финал. Европейский союз ради своих геополитических целей сегодня просто уничтожает последние остатки свободы в нашей стране. Наша главная задача - не обманываться, сорвать маски с этих международных чиновников и вернуть Армению в конституционное русло", - заявил Степан Даниелян на акции.

"Кавказский узел" также писал, что первый саммит Армения-ЕС, который прошел в Ереване 4-5 мая, дал московским медиа повод обвинить Пашиняна в "предательстве" и антироссийском курсе. Подобной риторики придерживались и официальные лица РФ: так, зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев назвал участников саммита, в том числе Пашиняна, "безмозглыми русофобами".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
20:26, 2 июля 2026
Суд в Грозном счел фейками об армии публикацию контрактником видео о давлении командиров
19:06, 2 июля 2026
Военный осужден в Кабардино-Балкарии за неявку в часть
18:16, 2 июля 2026
Житель Дагестана оштрафован за призывы к терроризму
14:08, 2 июля 2026
Суд в Тбилиси оставил под стражей обвиняемого в шпионаже чиновника
12:08, 2 июля 2026
Обломки беспилотника обнаружены на Кубани
06:17, 2 июля 2026
Названо имя убитого на Украине военного из Адыгеи
Все события дня
Новости
Ален Симонян. Фото: Մովսես1993. https://ru.wikipedia.org/
16:08, 2 июля 2026
Ален Симонян отказался от депутатского мандата
Урсула фон дер Ляйен. Фото: APA https://ru.apa.az
13:08, 2 июля 2026
Обещания поддержки на фоне давления России стали основным тезисом главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Ереване
Мемориал жертвам геноцида армян, 23 апреля 2021 года. Фото "Кавказского узла".
01:29, 2 июля 2026
Выгоды Армении от признания Израилем геноцида армян стали предметом дискуссии в соцсети
На избирательном участке в Армении. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:15, 1 июля 2026
Оппозиция усомнилась в непредвзятости Конституционного суда Армении
03:04, 1 июля 2026
КС Армении провел эксперимент с конвертами для бюллетеней
Персоналии
Гейдар Алиев. Фото http://minval.az/news/123496254
15:12, 2 июля 2026
Алиев Ильхам Гейдар-оглы
Рамзан Кадыров. Фото https://grozny.tv/news/main/69312
11:00, 2 июля 2026
Кадыров Рамзан Ахматович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
10:44, 2 июля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Армянская женщина на коленях перед мертвым ребенком. 1915 г. Фото: en:American Committee for Relief in the Near East - from usa gov site https://ru.wikipedia.org/ Геноцид армян в Османской империи

Последние записи в блогах
Фото
20:22, 15 июня 2026
Ветер с Апшерона
2
Азербайджан защитит Армению? Почему нет?
Фото
08:54, 10 июня 2026
Ветер с Апшерона
И у армян есть чему поучиться
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Тамара Меаракишвили. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
02 июля 2026, 19:32
Меаракишвили попросила Камболова позволить ей вернуться в Южную Осетию

Водоросли на Центральном пляже Анапы. Стоп-кадр видео Юрия Озаровского от 02.07.26,, https://t.me/MoreOz/127919
02 июля 2026, 17:21
Пользователи соцсети поинтересовались сроками очистки берега в Анапе от водорослей

Лариса Бочиева. Скриншот фото из Telegram-канала Шамиля Хадулаева от 04.10.24, https://t.me/khadulaev/9032
02 июля 2026, 15:08
Адвокаты и правозащитники сочли чрезмерным шестилетний срок Ларисе Бочиевой

Утилизация отходов в Шовгеновском районе Адыгеи. Фото: https://t.me/bazabazon/47163
02 июля 2026, 10:13
Утилизация отходов близ хутора в Адыгее обернулась уголовным делом

Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Показать больше