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03:04, 1 июля 2026

КС Армении провел эксперимент с конвертами для бюллетеней

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В пятый день слушаний по искам семи оппозиционных сил Конституционный суд Армении частично удовлетворил ходатайства «Сильной Армении», проверил конверты для бюллетеней непосредственно в зале заседаний и ограничил дальнейшую подачу ходатайств.

Как писал "Кавказский узел", семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Суд объединил все жалобы в одно производство. Решение он объявит не позднее 4 июля.  "Процветающая Армения", которая, по данным ЦИК, не преодолела четырехпроцентный барьер, во второй день процесса потребовала изменить механизм подсчета голосов. 28 июня, в третий день слушаний, Центризбирком предложил суду отклонить все заявления с требованием пересмотра итогов выборов или нового голосования. В ходе заседания 29 июня представители блоков Карапетяна и Кочаряна заявили об уязвимости и внушаемости избирателей. 

Заявления подали блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Крылья единства", "Демократия, закон и дисциплина", "Процветающая Армения" и "Новая сила", а также блок "Альянс защитников демократии во имя Республики". Они оспаривают решение ЦИК от 14 июня об итогах выборов в Национальное собрание, согласно которому партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29.

Заседание Конституционного суда 30 июня началось в закрытом режиме, после чего было возобновлено в открытом формате. На закрытой части заседания рассматривались вопросы, касающиеся голосования военнослужащих, и изучались документы с ограниченным доступом. 

Председатель КС Арман Диланян объявил, что суд частично удовлетворил ходатайства “Сильной Армении”: заключение социолога Мариам Мхитарян приобщено к делу в качестве доказательства, но суд отказался вызывать ее на процесс в качестве свидетеля. Ходатайства «Процветающей Армении» суд отклонил, но, по словам Диланяна, поднятые ими вопросы с большой вероятностью найдут отражение в итоговом решении суда, сообщает «Новости-Армения».

Суд также получил от ЦИК вещественные доказательства - бюллетени и конверты, но не менее назначать их независимую экспертизу отказался. Исследование провели непосредственно в зале суда. 

Конверты для бюллетеней просвечиваются при боковом освещении

Секретарь ЦИК Армен Смбатян доставил в суд по пять конвертов от каждой из 27 территориальных комиссий и пять конвертов непосредственно из ЦИК. Для проверки бюллетень вложили бюллетень в конверт и посмотрели, просвечивается ли он.

Смбатян настаивал, что дизайн конвертов не позволяет определить, за кого проголосовал избиратель. Адвокат «Процветающей Армении» Арам Орбелян, лично осмотрев конверты, пришел к иному выводу: часть из них при дневном освещении достаточно прозрачны. «При определенном освещении и угле обзора прозрачность конверта позволяет видеть его содержимое», - заявил он, отметив, что в зале заседаний в момент опыта горел электрический свет. Орбелян напомнил, что проблема была зафиксирована как минимум на нескольких участках, передает News.am.

По итогам рассмотрения ходатайств суд ограничил право сторон на их дальнейшую подачу: без этой меры, по мнению судей, процесс рискует затянуться.

Правящая партия признает подкуп, но против отмены выборов

После заседания министр юстиции Армении Србуи Галян, представляющая в суде «Гражданский договор», прокомментировала ход процесса. Она разделила оппозиционные силы на две группы: аргументы «Сильной Армении», «Армении», «Процветающей Армении» и «Крыльев единства» по содержанию схожи между собой; позиции «Во имя Республики» и «Демократии, закона и дисциплины», указывающих на подкуп избирателей, принципиально отличаются.

По словам Галян, «Гражданский договор» в целом согласен с доводами этих двух сил о масштабах подкупа. «Мы однозначно согласны с этими аргументами и только в одном пункте не согласны: что это может привести к объявлению итогов выборов недействительными», - заявила она.

На вопрос о том, готов ли «Гражданский договор» признать итоги выборов, прошедших в условиях масштабного подкупа, Галян ответила, что правильной мерой будет уголовное преследование нарушителей. “Каждый человек, проходящий по конкретному делу, если его вина будет подтверждена, должен быть привлечен к самой строгой ответственности», - указала министр. 

Галян также отвергла претензии о том, что о том, что правящая партия уже распределяет должности, пока суд продолжает слушания. Она добавила, что считает иски оппозиции бесперспективными, хотя окончательное слово будет за судом.

«Результаты выборов действительные, пока они не признаны недействительными. Происходящее в «Гражданском договоре» - проявление демократии: должности не распределяются, люди избираются», - цитирует ее слова News.am.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". 

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Автор: "Кавказский узел"

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