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19:01, 28 июня 2026

Нарушения на выборах стали предметом обсуждения в третий день рассмотрения исков армянской оппозиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Глава Центризбиркома Армении на заседании Конституционного суда отвечает на вопросы представителей политических сил, обжаловавших результаты выборов,  нарушениях и их трактовке. Центризбирком предложил суду отклонить все заявления с требованием пересмотра итогов выборов или проведения нового голосования.

Как писал "Кавказский узел", семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Суд объединил все жалобы в одно производство. Решение он объявит не позднее 4 июля.  Партия "Новая сила" заявила, что не будет участвовать в рассмотрении исков политических  партий по оспариванию результатов выборов в Конституционном суде Армении. "Процветающая Армения", которая, по данным ЦИК, не преодолела четырехпроцентный барьер, во второй день заседания потребовала изменить механизм подсчета голосов.

Заявления подали блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Крылья единства", "Демократия, закон и дисциплина", "Процветающая Армения" и "Новая сила", а также блок "Альянс защитников демократии во имя Республики". Они оспаривают решение ЦИК от 14 июня об итогах выборов в Национальное собрание, согласно которому партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29.

 На ряде участков в урне бюллетеней было больше, чем число участников. Об этом заявил   представитель партии "Процветающая Армения" Арам Орбелян на заседании Конституционного суда по иску политических сил с требованием отменить итоги выборов 7 июня.

Юрист предложил представителям ЦИК получить данные по некоторым участкам путем простого сложения голосов "за" и недействительных бюллетеней. Цифры протоколов комиссий разнятся с цифрами ЦИК, естественно, не в пользу определенных политических сил. Орбелян напомнил, что главами комиссий участков, где имели место нарушения в виде голосования солдат намного позже часа предполагаемого закрытия участков, были представители "Гражданского договора". ЦИК именно на основании этого нарушения признал итоги на двух участках недействительными, тем самым лишив "Процветающую Армению" необходимых для преодоления проходного порога голосов, пишет News.Am.

Нарушения, допущенные в ходе выборов партией "Гражданский договор", оказали существенное воздействие на итоги голосования, заявил представитель блока "Сильная Армения" Арам Вардеванян.

Он заявил, что в ходе предыдущего заседания Конституционного суда представители партии не говорили о том, что в рамках выборов имели место нарушения, которые повлияли на результаты голосования. Вардеванян подчеркнул, что именно "Гражданский договор" осуществлял нарушения, которые оказали воздействие на итоги выборов. "Эти нарушения, будь то злоупотребление административным ресурсом, распространение речей ненависти, оказали существенное воздействие на результаты выборов", - приводит его слова на заседании Armenia Today.

Отсутствие видеотрансляции с участков с числом избирателей менее 300 связано с "техническими сложностями" из-за того, что часть этих участков расположена в высокогорных районах, сообщил глава Центризбиркома Ваагн Овакимян во время заседания Конституционного суда. По его словам, число избирателей на таких участках составляет примерно 1,5% от общего количества избирателей. Глава ЦИК также пояснил, что для обеспечения трансляции из примерно 200 участков с указанным числом избирателей, комиссия должна была запросить примерно столько же средств, сколько уже было использовано для организации видеотрансляции на остальных участках.

В качестве ответчика Центральная избирательная комиссия просит Конституционный суд полностью отклонить все семь поданных заявлений, заявил  Овакимян.

"Оспариваемое решение Центральной избирательной комиссии является законным и принято с соблюдением требований Избирательного кодекса Республики Армения. В связи с этим просим отклонить все заявления", - приводит его слова Aysor.Am.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". Партию "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна аналитики назвали наиболее пророссийскими силами среди участников выборов. 

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Автор: "Кавказский узел"

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