Правозащитники назвали неправосудным процесс по делу Гарегина II

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Судебное преследование Католикоса всех армян Гарегина II нарушает Конституцию Армении, принципы разделения властей и свободы вероисповедания, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", судья Акоп Манукян взял самоотвод на первом заседании по уголовному делу католикоса всех армян Гарегина Второго и шестерых иерархов. Католикоса, двоих архиепископов и четверых епископов обвиняют в воспрепятствовании исполнению судебного акта.

В феврале Генпрокуратура Армении инициировала уголовное преследование католикоса всех армян Гарегина Второго по делу о воспрепятствовании исполнению судебного акта, связанного с лишенным сана архиепископа Геворга Сарояна. Католикосу запрещен выезд из страны. Целью уголовного преследования Гарегина Второго был срыв собрания епископов, предположил адвокат.

"Инициатива пяти правозащитников" в Армении оценила судебное дело в отношение церкви как "беспрецедентное событие в тысячелетней истории армянского народа".

"Перед судом армянского государства в качестве обвиняемого предстанет католикос всех армян. При этом патриарху вменяется совершение деяния, которое относится исключительно к духовной сфере и защищено принципом "церковь отделена от государства", поэтому в силу закона недоступно для рассмотрения каким-либо светским судом. Мы самым решительным образом осуждаем этот немыслимый процесс, расценивая его как нападение на Армянскую Апостольскую Святую Церковь как на национальную и духовную опору. По нашей оценке, этот неправосудный процесс направлен против миллионов детей Армянской Апостольской Святой Церкви и вообще всех армян-христиан мира, для которых Церковь является символом национальной идентичности, исторической памяти и духовного единства", - говорится в заявлении, опубликованной на странице инициативы.

Правозащитники призвали соотечественников "четко выразить свою позицию в отношении этого явления, являющегося национальным позором и вопиющим беззаконием".

Национальное законодательное объединение "АйаКве" (Армянский вотум) в Армении назвало "незаконным и политически мотивированным" уголовное преследование Католикоса Всех Армян Гарегина II и шести епископов Армянской Апостольской Церкви.

"Действующая власть, вмешиваясь в канонические вопросы Церкви и продвигая повестку отстранения католикоса, фактически вмешивается во внутренние дела Церкви", - сказали корреспонденту "Кавказского узла" представители объединения.

"Право Церкви на внутреннее самоуправление гарантировано Конституцией Армении и международными обязательствами страны. Использование уголовного преследования для давления на Церковь нарушает принципы правового государства, разделения властей и свободы вероисповедания. А вовлечение судов в политические преследования высокопоставленных священнослужителей наносит серьезный ущерб международному авторитету Армении", - подчеркнули в объединении.

"АйаКве" считает, что "необходимо добиться, чтоб уголовные преследования священнослужителей и вмешательство государства во внутренние дела Церкви были прекращены, и обеспечены защита свободы вероисповедания и автономии религиозных организаций".

Всемирный совет церквей (WCC) выразил обеспокоенность ситуацией, сложившейся вокруг Армянской Апостольской Церкви, Католикоса всех армян и шести архиепископов, назвав процесс "неуместным вмешательством во внутренние дела Церкви", и подчеркнул, что "противостояние должно быть урегулировано таким образом, который будет способствовать благополучию и прогрессу армянского народа", - говорится на сайте центра.

Также в поддержку католикоса всех армян Гарегина II и высокопоставленных духовных лиц выступили с заявлениями бюро АРФ "Дашнакцутюн", альянс "Сильная Армения" и партия "Светлая Армения", епархии Армянской Апостольской церкви в разных странах, организации и учреждения диаспоры, передает NEWS.am.

Конфликт между властями Армении и Армянской Апостольской церковью длится с 2018 года, когда Пашинян пришел к власти. Этот конфликт стал явным на фоне карабахской войны 2020 года и стремления властей наладить отношения с Турцией, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В мае 2025 года Никол Пашинян выступил с резкой критикой церкви, а на возражения архиепископа Аршака Хачатряна ответил оскорблениями в Facebook*. Армянские политики и представители церкви потребовали от Пашиняна извинений за оскорбления церкви.

Подробнее о преследовании политических оппонентов действующей власти Армении можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года".