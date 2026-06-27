×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:01, 27 июня 2026

Одна из партий отказалась от участия в заседаниях по оспариванию итогов выборов в Армении

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Партия "Новая сила" заявила, что не будет участвовать в рассмотрении исков политических  партий по оспаривании результатов выборов в Конституционном суде Армении. "Процветающая Армения", которая, по данным ЦИК, не преодолела четырехпроцентный барьер, в суде потребовала изменить механизм подсчета голосов. Прокуратура не смогла проверить данные об использовании в ходе кампании админресурса.

Как писал "Кавказский узел", семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Суд объединил все жалобы в одно производство. Решение он объявит не позднее 4 июля. 

Заявления подали блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Крылья единства", "Демократия, закон и дисциплина", "Процветающая Армения" и "Новая сила", а также блок "Альянс защитников демократии во имя Республики". Они оспаривают решение ЦИК от 14 июня об итогах выборов в Национальное собрание, согласно которому партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29.

На второй день рассмотрения партия «Новая сила» прекратила участие в процессе, не озвучив причины. Председатель Конституционного суда Арман Диланян сообщил, что суд получил соответствующее уведомление. Поскольку явка в суд и участие в заседаниях являются решением стороны, рассмотрение дела продолжилось без представителей партии, пишет Armenia Today.

Партия «Крылья единства» предложила Конституционному суду приостановить рассмотрение дела об оспаривании результатов выборов. Судьи отклонили предложение представителя партии Липарита Дрмеяна и решили продолжить процесс, сославшись на сжатые сроки рассмотрения дела.

Партия «Процветающая Армения» представила ходатайство по вопросу прозрачности конвертов, использованных на выборах. По словам представителей партии Арама Орбеляна и Ваге Григоряна, при наличии прозрачных конвертов невозможно обеспечить тайну голосования. Они заявили, что если выборы не были проведены тайно, то они не могут считаться соответствующими требованиям, установленным Конституцией Армении для избирательных процессов. Орбелян добавил, что Конституционный суд должен отменить результаты выборов на всей территории страны. По его словам, зафиксированные нарушения указывают на необходимость переголосования.

Также представитель партии заявил, что Конституционный суд должен установить новый порядок распределения мандатов. По утверждению Орбеляна, математические расчеты показывают, что «Процветающая Армения» на самом деле преодолела 4-процентный проходной порог, говорится в публикации.

Заместитель  генерального прокурора Лилит Григорян на заседании сообщил, что ведомством получены 423 сообщения о нарушениях в ходе выборов и предвыборной кампании. 

По ее словам, инициировано 332 производства, в том числе 7 по поручению генпрокурора. В отношении 391 лица инициировано уголовное преследование по различным обвинениям, в том числе за препятствование волеизъявлению, отмывание денег, подкуп избирателей. В отношении 15 кандидатов в депутаты удовлетворены ходатайства об аресте, три еще не рассмотрены. 

В связи с применением административного ресурса, принуждением сотрудников госорганов к участию в митингах, получено 36 сообщений, однако производства не начаты, поскольку оказалось невозможно проверить информацию. В прокуратуру поступили два сообщения о риторике ненависти входе выборов, но в обоих случаях производства не начаты, поскольку сообщения не соответствовали действительности. дополнительные списки. Что касается неточностей, то по всем сообщениям проведены проверки.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". Партию "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна аналитики назвали наиболее пророссийскими силами среди участников выборов. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Рыба. Скриншот фото сайта https://exportarmenia.am/most-popular-armenian-products/.
15:01, 27 июня 2026
Поставки рыбы из Армении в Россию полностью приостановлены
Каска и бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
09:24, 27 июня 2026
Выросло число небоевых потерь в армии Армении
01:32, 27 июня 2026
Арестован Артур Абрамян
Участники акции протеста у Конституционного суда Армении. Кадр трансляции Yerevan Today Live / YouTube
19:55, 26 июня 2026
Сторонники оппозиции вышли на митинг к Конституционному суду Армении
22:49, 25 июня 2026
Соратник Карапетяна Артур Аванесян переведен под домашний арест
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
11:00, 26 июня 2026
Щукин Федор Вячеславович
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
10:55, 26 июня 2026
Царукян Гагик Коляевич
Роман Мурдиев. Фото https://chechombudsman.ru, иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:13, 25 июня 2026
Мурдиев Роман
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Последние записи в блогах
Фото
20:22, 15 июня 2026
Ветер с Апшерона
2
Азербайджан защитит Армению? Почему нет?
Фото
08:54, 10 июня 2026
Ветер с Апшерона
И у армян есть чему поучиться
Фото
09:33, 7 июня 2026
Ветер с Апшерона
12
Армянские выборы интереснее футбольного чемпионата
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Общественный транспорт в Анапе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
27 июня 2026, 10:22
Анапчане сочли запоздалой инициативу мэра по проверке тарифов на проезд

Транспарант с призывом к властям Финляндии защищать права человека. Скриншот публикации https://www.facebook.com/profile.php?id=61588263911571 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
27 июня 2026, 06:28
Активисты чеченской диаспоры провели в Вене акцию в поддержку беженцев

Туристы на пляже в Анапе. Скриншот фото из Telegram-канала "Маковозовы" https://t.me/makovozovy/43587.
27 июня 2026, 04:29
Жители Анапы назвали факторы влияния на восстановление турпотока

Кадыров и Мурдиев. Коллаж "Кавказского Узла". Фото: ИА "Чечня Сегодня" https://chechnyatoday.com/ и Скриншот из видео: https://t.me/RKadyrov_95
26 июня 2026, 23:46
Пользователи соцсетей припомнили обещания Кадырова помочь Мурдиеву

«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Показать больше