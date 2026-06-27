Одна из партий отказалась от участия в заседаниях по оспариванию итогов выборов в Армении

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Партия "Новая сила" заявила, что не будет участвовать в рассмотрении исков политических партий по оспаривании результатов выборов в Конституционном суде Армении. "Процветающая Армения", которая, по данным ЦИК, не преодолела четырехпроцентный барьер, в суде потребовала изменить механизм подсчета голосов. Прокуратура не смогла проверить данные об использовании в ходе кампании админресурса.

Как писал "Кавказский узел", семь партий обжаловали в Конституционном суде итоговое решение Центризбиркома по парламентским выборам. Суд объединил все жалобы в одно производство. Решение он объявит не позднее 4 июля.

Заявления подали блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Крылья единства", "Демократия, закон и дисциплина", "Процветающая Армения" и "Новая сила", а также блок "Альянс защитников демократии во имя Республики". Они оспаривают решение ЦИК от 14 июня об итогах выборов в Национальное собрание, согласно которому партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29.

На второй день рассмотрения партия «Новая сила» прекратила участие в процессе, не озвучив причины. Председатель Конституционного суда Арман Диланян сообщил, что суд получил соответствующее уведомление. Поскольку явка в суд и участие в заседаниях являются решением стороны, рассмотрение дела продолжилось без представителей партии, пишет Armenia Today.

Партия «Крылья единства» предложила Конституционному суду приостановить рассмотрение дела об оспаривании результатов выборов. Судьи отклонили предложение представителя партии Липарита Дрмеяна и решили продолжить процесс, сославшись на сжатые сроки рассмотрения дела.

Партия «Процветающая Армения» представила ходатайство по вопросу прозрачности конвертов, использованных на выборах. По словам представителей партии Арама Орбеляна и Ваге Григоряна, при наличии прозрачных конвертов невозможно обеспечить тайну голосования. Они заявили, что если выборы не были проведены тайно, то они не могут считаться соответствующими требованиям, установленным Конституцией Армении для избирательных процессов. Орбелян добавил, что Конституционный суд должен отменить результаты выборов на всей территории страны. По его словам, зафиксированные нарушения указывают на необходимость переголосования.

Также представитель партии заявил, что Конституционный суд должен установить новый порядок распределения мандатов. По утверждению Орбеляна, математические расчеты показывают, что «Процветающая Армения» на самом деле преодолела 4-процентный проходной порог, говорится в публикации.

Заместитель генерального прокурора Лилит Григорян на заседании сообщил, что ведомством получены 423 сообщения о нарушениях в ходе выборов и предвыборной кампании.

По ее словам, инициировано 332 производства, в том числе 7 по поручению генпрокурора. В отношении 391 лица инициировано уголовное преследование по различным обвинениям, в том числе за препятствование волеизъявлению, отмывание денег, подкуп избирателей. В отношении 15 кандидатов в депутаты удовлетворены ходатайства об аресте, три еще не рассмотрены.

В связи с применением административного ресурса, принуждением сотрудников госорганов к участию в митингах, получено 36 сообщений, однако производства не начаты, поскольку оказалось невозможно проверить информацию. В прокуратуру поступили два сообщения о риторике ненависти входе выборов, но в обоих случаях производства не начаты, поскольку сообщения не соответствовали действительности. дополнительные списки. Что касается неточностей, то по всем сообщениям проведены проверки.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении". Партию "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна аналитики назвали наиболее пророссийскими силами среди участников выборов.