Аргам Абрамян отказался признать вину в организации убийства

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Зять лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна Аргам Абрамян не признал вину по делу о заказном убийстве, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", cиловики задержали бывшего депутата парламента Аргама Абрамяна - сына экс-премьер-министра Овика Абрамяна и зятя лидера "Процветающей Армении" Гагика Царукяна. Абрамяна подозревают в организации убийства. 9 августа он был арестован на два месяца.

Аргам Абрамян не признает вину в организации убийства и считает обвинение необоснованным, заявил 10 августа "Новости Армении" адвокат Абрамяна Эмин Хачатрян.

По словам адвоката, Абрамян "вообще не имеет отношения к предъявленному обвинению". При этом он отказался отвечать на вопрос, может ли быть обвинение связано с идущими против Гагика Царукяна процессами. "Давайте я не буду комментировать, вы и сами все прекрасно понимаете", - заявил Хачатрян.

Также адвокат отметил, что Абрамян не делал никаких заявлений в части политического подтекста дела. "Он сказал, что считает это крайне необоснованным, нелепым обвинением, поэтому даже не хочет давать комментарии", - добавил адвокат.

Напомним, что 7 июля суд арестовал на два месяца миллиардера Гагика Царукяна, обвиняемого в мошенничестве и уклонении от налогов. Защита заявила, что имеются документы, которые доказывают, что Царукян в этом деле - пострадавший, обжаловала его арест. 24 июля силовики задержали по обвинению в неуплате налогов Армана Давтяна - директора комбината "Арарат", принадлежащего Царукяну. Царукян был заподозрен в уклонении от уплаты налогов коньячным заводом "Арарат". Защита назвала дело абсурдным, так как Царукян еще с 2003 года, когда был избран депутатом Национального собрания, передал все свои бизнесы в управление. 6 августа против Царукяна выдвинули новое обвинение по статьям о вымогательстве и легализации имущества, полученного преступным путем. Два руководителя предприятий Царукяна арестованы на два месяца.

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