Ален Симонян отказался от депутатского мандата

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Спикер парламента Армении Ален Симонян принял решение отказаться от мандата депутата после того, как партия «Гражданский договор» решила поддержать на пост спикера Рубена Рубиняна.

Как писал "Кавказский узел", семь политических сил обратились в Конституционный суд Армении. Они оспаривают решение ЦИК от 14 июня об итогах выборов в Национальное собрание, согласно которому партия "Гражданский договор" в парламенте получила 61 мандат, блок "Сильная Армения" - 28 мандатов, а блок "Армения" - 12 мандатов. С учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29. Суд удалился в совещательную комнату, решение должно быть озвучено не позднее 4 июля. Заявителями представлены все основания для пересмотра итогов выборов, но власти перед выборами повысили зарплату судьям Конституционного суда, что могло быть связано с возможными исками об обжаловании результатов, указала оппозиция.

Спикер парламента Ален Симонян заявил журналистам, что откажется от депутатского мандата нового созыва парламента и не будет работать в Национальном собрании в качестве депутата, заявив, что «хочет немного отдохнуть». Симонян отметил, что не намерен покидать партию «Гражданский договор», хотя пока не решил, чем будет заниматься в дальнейшем. При этом он подчеркнул, что «не закрывает дверь в политику», пишет Armenia Today.

«Я не вижу себя ни в одном политическом процессе без Никола Пашиняна», — сказал Симонян, добавив, что не обсуждал с премьер-министром Николом Пашиняном свое дальнейшее политическое будущее.

Он отверг сведения в СМИ о его возможном выдвижении на пост президента Армении, назвав такие сведения «абсурдом». «Это полная бессмыслица. У меня никогда ни с кем не было подобных разговоров. У Армении есть президент, которого я как гражданин глубоко уважаю. Ни с одним должностным лицом этот вопрос никогда не обсуждался. Прошу прекратить подобные разговоры — они некорректны», — отметил он.

По словам Симоняна, он хотел продолжить свою работу на посту председателя парламента. Но существует партия и правление, и я всегда отмечал - как решит правление, заявил на брифинге 2 июля председатель НС Армении Ален Симонян, отвечая на вопрос, не обидно ли ему из-за того, что в «Гражданском договоре» предпочли, чтобы в новом парламенте был новый спикер - Рубен Рубинян, сообщает News.Am.

« Обиды как таковой у меня нет, думаю, что рабочий процесс предполагает, что должны быть какие-то изменения. Предполагаю, что на каком-то этапе, в каком-то месте буду полезен нашей стране, нашей партии. Я обсуждал это с премьер-министром, также говорил с правлением. Я не возьму мандат и не приду в парламент в качестве депутата», - заявил Симонян.

Ален Симонян также был среди кандидатов на пост спикера нового парламента. Однако правление правящей партии «Гражданский договор» утвердило не его кандидатуру, а кандидатуру нынешнего вице-спикера парламента Армении Рубена Рубиняна.