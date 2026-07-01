Блогер Маркарян оштрафован за сравнение россиян с животными

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Хорошевский суд Москвы признал осужденного блогера-женоненавистника Арсена Маркаряна виновным в разжигании межнациональной ненависти и оштрафовал его на 20 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", в середине июня апелляционный суд отказался смягчить наказание блогеру Арсену Маркаряну, осужденному на 4,5 года лишения свободы по делу о реабилитации нацизма.

В августе 2025 года в Москве был задержан, а затем арестован блогер армянского происхождения Арсен Маркарян, обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества (часть 4 статьи 354.1 УК РФ, предусматривает до пяти лет заключения). По версии следствия, Маркарян опубликовал на видеохостинге ролик, содержащий информацию с оскорблением памяти защитников Отечества. Сам Маркарян отказался признать вину и заявил, что не публиковал это видео. Блогер попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке в связи с согласием с предъявленным обвинением. Суд признал Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, также ему на 4 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов.

В Москве суд назначил административное наказание блогеру Арсену Маркаряну. Соответствующая информация появилась на портале столичных судов общей юрисдикции столицы.

Уточняется, что речь идет о статье о возбуждении ненависти или вражды. Причиной наказания стали высказывания Маркаряна, нарезка с которыми появилась в соцсетях незадолго до его ареста. Так, он заявлял, что россияне - это животные и указывал на их "недоразвитость".

По словам адвоката, эти высказывания он делал в 2022-м году, но прокуратура заинтересовалась ими только спустя три года. Хорошёвский суд Москвы выписал блогеру два штрафа на сумму 20 тысяч рублей по статье о разжигании межнациональной ненависти 1 , уточняет Telegram-канал "Осторожно, новости".

Маркарян - 31-летний блогер и инфобизнесмен из Самары, разработчик своего курса "База". Он утверждает, что помогает мужчинам становиться сильнее, увереннее и энергичнее. Известен негативными высказываниями в адрес женщин (но при этом в его "Базе" есть курс и для них). В частности, в одном из выступлений (видео размещено в Telegram-канале Tigman 14 июля 2024 года) назвал изнасилования "полезным опытом" .

"Вообще это полезный опыт - изнасиловать, чтобы понять, как работает человеческая психология", - заявил блогер в видео. Также в июле 2024 года в соцсетях появился ролик, на котором Маркарян рассказывает о половых отношениях с девочками возрастом 12 и 13 лет. Запись с одного из онлайн-курсов блогера, на которой он говорит о связях с несовершеннолетними, опубликовала пользователь X под ником @yolkzheltok. По ее словам, этот отрывок ей прислали. Также блогер выступал с критикой властей России и военной операции.