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16:36, 10 июня 2026

Апелляционный суд отказался смягчить наказание блогеру Арсену Маркаряну

Арсен Маркарян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогер Арсен Маркарян, осужденный к 4,5 года лишения свободы по делу о реабилитации нацизма, в апелляции просил суд назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы, прокуратура напротив настаивала на ужесточении приговора.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2025 года в Москве был задержан, а затем арестован блогер армянского происхождения Арсен Маркарян, обвиняемый в оскорблении памяти защитников Отечества (часть 4 статьи 354.1 УК РФ, предусматривает до пяти лет заключения). Блогер отказался признать вину. Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке в связи с согласием с предъявленным обвинением. Суд признал Маркаряна виновным в реабилитации нацизма и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, также ему на 4 года запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов

По версии следствия, Маркарян опубликовал на видеохостинге ролик, содержащий информацию с оскорблением памяти защитников Отечества. Сам Маркарян заявил, что не публиковал это видео. "Канал мне незнаком, я его не создавал и не администрировал, данную видеозапись я не выкладывал и никому не отправлял".

Арсену Маркаряну отказались смягчать срок в 4,5 года по делу о реабилитации нацизма, Первый апелляционный суд в Москве оставил приговор без изменений, сообщает "Осторожно, новости". 

Прокурор в ходе заседания настаивала на более строгом наказании для Маркаряна — 6 лет и 10 месяцев колонии общего режима, а также на 5-летнем запрете администрировать сайты в интернете, сообщает РАПСИ.

Маркарян, в свою очередь, просил назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. Его адвокаты просили обратить внимание на его раскаяние, признание вины, отсутствие судимости, положительные характеристики и наличие двоих малолетних детей. Кроме того, защитники возражали против запрета на администрирование сайтов в интернете, поскольку этот вид деятельности служил источником дохода для семьи.

Сам блогер участвовал в заседании по видеосвязи, пишет РИА "Новости".

Маркарян - 31-летний блогер и инфобизнесмен из Самары, разработчик своего курса "База". Он утверждает, что помогает мужчинам становиться сильнее, увереннее и энергичнее. Известен негативными высказываниями в адрес женщин (но при этом в его "Базе" есть курс и для них). В частности, в одном из выступлений (видео размещено в Telegram-канале Tigman 14 июля 2024 года) назвал изнасилования "полезным опытом" . "Вообще это полезный опыт - изнасиловать, чтобы понять, как работает человеческая психология", - заявил блогер в видео. Также в июле 2024 года в соцсетях появился ролик, на котором Маркарян рассказывает о половых отношениях с девочками возрастом 12 и 13 лет. Запись с одного из онлайн-курсов блогера, на которой он говорит о связях с несовершеннолетними, опубликовала пользователь X под ником @yolkzheltok. По ее словам, этот отрывок ей прислали. Также блогер выступал с критикой властей России и военной операции.

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Автор: "Кавказский узел"

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