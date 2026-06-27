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15:01, 27 июня 2026

Поставки рыбы из Армении в Россию полностью приостановлены

Рыба. Скриншот фото сайта https://exportarmenia.am/most-popular-armenian-products/.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Россельхознадзор  временно приостановил ввоз всей рыбной продукции из Армении, в том числе и двух предприятий, которые ранее получили разрешение поставлять рыбу в Россию.

Как писал "Кавказский узел", лишь два рыбхозяйства могут ввозить рыбу из Армении, остальные компании должны приостановить сертификацию для поставок в Россию, заявил Россельхознадзор 1 июня. По данным Рыбного союза, Армения обеспечивает около 7% поставок форели в Россию.

Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении. Правящая партия попыталась минимизировать ущерб от российского эмбарго на сельхозпродукцию программой субсидий для фермеров, правительство Армении пообещало меры поддержки производителям фруктов, вина и минералки, которые отправляют товары в другие страны. 11 июня стало известно о запрете на ввоз из Армении почти всей продукции растительного происхождения. Цветоводы рассказали, что из-за того, что предназначенные для поставок в Россию цветы остались на внутреннем рынке, спрос и цены резко упали.

Россельхознадзор временно приостановил сертификацию рыбной продукции еще двух армянских предприятий, в результате чего под ограничения попали поставки всей рыбы и рыбной продукции из Армении, сообщило  со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Впоследствии в ходе анализа материалов был подготовлен предварительный отчет, и до устранения выявленных нарушений и предоставления необходимых подтверждающих материалов принято решение о временной приостановке сертификации продукции указанных предприятий», — сообщили в Россельхознадзоре.

Ранее армянскую попросили сторону временно прекратить сертификацию продукции всех рыбоперерабатывающих предприятий, за исключением компаний «МФ Экспорт» и «Инвест плюс», которые участвовали в инспекции. Для них был введен режим усиленного лабораторного контроля.

На сайте Россельхознадзора, по данным на 15.02 мск, этой информации не содержится.

По данным Статистического комитета Армении, до введения ограничений  от 84% до 98% экспорта армянских напитков, продуктов питания и цветов направлялось на российский рынок, сообщает Armenia Today.

Ограничения на импорт из Армении Россия ввела  перед парламентскими выборами, состоявшимися 7 июня, в которых участвовали и пророссийские силы. Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").  

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Автор: "Кавказский узел"

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