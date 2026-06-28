Активисты провели в Ереване акцию в поддержку российских заключенных

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В Ереване около посольства России несколько активистов провели акцию в поддержку людей, которых они считают политзаключенными.

Как информировал "Кавказский узел", активисты неоднократно проводили в Ереване перед российским посольством пикеты с требованиями освободить в России заключенных, преследование которых они считают несправедливым. Так, 16 марта он провел одиночный пикет с требованием освободить Руслана Сидики, который жаловался на пытки после задержания.

У здания российского посольства в столице Армении прошел массовый пикет. Активисты с плакатами в руках потребовали освобождения граждан РФ, осужденных по политическим мотивам, передало издание "RusNews".

Особый акцент протестующие сделали на фигурантах "дела Фургала", которые получили от 13 до 21 года колонии строгого режима. В их числе – экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал, главный бухгалтер Галина Алейникова и ее заместитель Светлана Осипенко.

Кроме того, участники акции привлекли внимание к историям других осужденных: Арсения Турбина*, который признан самым юным политзаключённым в России. Он был осуждён в 15 лет. А также Геннадию Артеменко*, 1963 года рождения, которого приговорили к 18 годам колонии после того, как он попытался вывезти свою пожилую мать из Днепропетровской области.

Напомним, выходцы из России в феврале 2023 года провели в Ереване акцию протеста против приговора губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, осужденному на 22 года колонии.

В конце февраля 2022 года, после начала российской военной операции на Украине, увеличился поток уезжающих из России. Одной из стран релокации стала Армения, говорится в справке "Кавказского узла" "Зачем россияне поехали в Армению?".

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